Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Viareggio-Castelnovo ne’ Monti, programma, streaming

La corsa entra sempre più nel vivo. Non c’è però ancora un padrone assoluto in grado di imporre la propria legge. A fare la differenza saranno le tappa di montagna nelle quali i candidati alla vittoria finale si contenderanno la possibilità di poter indossare la maglia rosa all’ultima tappa. La cronometro di ieri ha confermato il primato in classifica del messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG che ha difeso la maglia pur perdendo buona parte del suo vantaggio sui diretti rivali.

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186 chilometri, propone un tracciato che, soprattutto nella seconda parte, potrebbe regalare il duello a viso aperto tra i primi della classe. Le salite dell’Alpe San Pellegrino, di Toano e di Pietra di Bismantova costituiscono lo scenario nel quale la lotta potrebbe diventare rovente.

Ipotizzabile come scenario la possibilità di una fuga da lontano o il faccia a faccia tra gli uomini di classifica. Nel primo caso spazio per corridori come il tandem della Lidl-Trek Mathias Vacek–Mads Pedersen, quest’ultimo già vincitore di tre tappe. A Siena è stato uno splendido vincitore di tappa, se le gambe dovessero rispondere presente il belga Wout Van Aert della Team Visma |Lease a Bike potrebbe concedersi uno splendido bis. Nel caso in cui i big dovessero decidere di essere protagonisti sono diverse le soluzioni possibili per provare a dare l’assalto alla maglia rosa. Primoz Roglic deve provare ad attaccare per recuperare il divario che lo separa dalla vetta, Juan Ayuso vede il simbolo del primato a pochi secondi e Isaac Del Toro non inizierà certamente la corsa per recitare il ruolo del comprimario di lusso.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 12:05 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 12:00 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 11:50.

Mercoledì 21 Maggio-Undicesima tappa Giro d’Italia 2025 Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (186 km)

Orario di partenza: 12:05

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’UNDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 12:05 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport