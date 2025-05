Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Rovigo-Vicenza, programma, streaming

In attesa dell’impegnativo appuntamento di domenica, si scalerà il Monte Grappa con l’arrivo previsto sull’altopiano di Asiago, il gruppo si scalda con una frazione che, in virtù di un finale decisamente impegnativo, potrebbe regalare diverse emozioni e movimentare la corsa in maniera significativa.

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Rovigo-Vicenza di 180 chilometri, propone un tracciato con quattro salite di quarta categoria e, nel finale, un impegnativo strappo con pendenza media del 7,1% e punte massime del 12%, numeri che potrebbero stuzzicare l’appetito degli uomini di classifica.

La tipologia di percorso e le caratteristiche del finale potrebbero lasciar pendere la bilancia da parte di corridori come il danese della Lidl-Trek Mads Pedersen, quest’ultimo già vincitore di tre tappe, o il belga Wout Van Aert della Team Visma |Lease a Bike, ieri splendido nel lanciare il suo compagno di squadra Olav Kooij verso il successo in volata sul traguardo di Viadana. La maglia rosa Isaac Del Toro potrebbe mettere al lavoro la sua UAE Team-Emirates-XRG nel caso in cui decidesse di tentare l’attacco per aumentare il margine nei confronti dei suoi inseguitori.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La corsa sarà coperta da Rai Sport + HD dalla 13:30 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 12:45 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 12:45 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:40.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 23 Maggio-Tredicesima tappa Giro d’Italia 2025 Rovigo-Vicenza (180 km)

Orario di partenza: 12:55

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’UNDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:30 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:45 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport