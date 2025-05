Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Potenza-Napoli, programma, streaming

Mads Pedersen è, senza dubbio, l’assoluto protagonista di questa fase iniziale del Giro d’Italia. Il corridore danese della Lidl-Trek ha centrato la terza vittoria nelle prime cinque tappe imponendosi sul traguardo di Matera davanti al sorprendente Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious e all’inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team.

La carovana riparte dalla sesta tappa Potenza-Napoli di 227 chilometri. Potrebbe sembrare tutto pronto per il secondo duello tra le ruote veloci. Il tracciato però, soprattutto nella prima parte, non è così semplice e potrebbe aprire la strada ad un diverso scenario con la possibile partenza di una fuga da lontano. In caso contrario gli uomini bravi a resistere alle difficoltà di giornata potranno giocarsi le proprie carte per il successo finale.

L’auspicio degli appassionati è quello di assistere al duello di gruppo nella suggestiva cornice del lungomare di Via Caracciolo e con un disegno di tappa impegnativo nella prima parte la ciliegina sulla torta potrebbe essere rappresentata dal poker di successi per la maglia rosa. Doveroso ricordare che, sul traguardo di Lecce il danese Mads Pedersen ha chiuso quarto dopo una grande rimonta finale.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 11:30 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 11:45 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 11:45 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:40.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Giovedì 15 Maggio- Sesta Tappa Potenza-Napoli (227 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 11:30 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 11:15 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport