Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Modena-Viadana, programma, streaming

Una giornata di relativa tranquillità per smaltire le fatiche di ieri, recuperare energie ed iniziare a proiettarsi all’impegnativa tappa di domenica. La vittoria, con splendido assolo finale, ottenuta da Richard Carapaz sul traguardo di Castelnovo ne’ Monti ha consentito al corridore ecuadoriano di guadagnare terreno in classifica e di portarsi al sesto posto, ad 1’56’’ dal leader Isaac Del Toro.

Il Giro d’Italia 2025 propone la dodicesima frazione, la Modena-Viadana di 172 chilometri. Un tracciato movimentato nella prima parte e pianeggiante nel finale apre la strada ad una possibile azione da lontano degli attaccanti di giornata o, in subordine, alla volata nella quale potrebbero sfidarsi gli sprinter capaci di resistere alle difficoltà proposte dalla parte iniziale di gara. Il gruppo inizia le sue fatiche con la scalata del Baiso, terza categoria di 4.8km al 6% di pendenza media e transita poi sul traguardo intermedio di Felina. La salita del Borsea, terza categoria di 3.9km al 5.5%, rappresenta l’ultima difficoltà di un percorso che nella parte finale diventa pianeggiante. La tappa si conclude in circuito.

In caso di arrivo in volata tra i principali candidati al successo finale figurano l’olandese Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike, il belga Milan Fretin della Cofidis, l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck, l’olandese Casper Van Uden della Team Picnic PostNL.L’Italia proverà a giocarsi le proprie carte con Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta, Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team e Enrico Zanoncello della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. Doveroso prestare attenzione, in caso di arrivo di un gruppo ristretto, a Mads Pedersen della Lidl-Trek, al belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike e all’inglese Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team.

La corsa sarà coperta da Rai Sport + HD dalla 13:20 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 13:00 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Giovedì 22 Maggio-Dodicesima tappa Giro d’Italia 2025 Modena-Viadana (172 km)

Orario di partenza: 13:15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DODICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:20 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport