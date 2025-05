Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Lucca-Pisa, programma, streaming

Nelle previsioni della vigilia era sicuramente ritenuta uno degli appuntamenti in grado di modificare in maniera significativa l’economia della corsa. La tappa Gubbio-Siena non ha tradito le attese, ha regalato una parte conclusiva spettacolare e ha rivoluzionato la classifica generale. Isaac Del Toro, con un finale di corsa da assoluto dominatore, ha chiuso la tappa al secondo posto e ha conquistato la maglia rosa.

La decima frazione del Giro d’Italia 2025, la Lucca-Pisa di 28,6 chilometri, propone la seconda prova contro il tempo prevista dal calendario della corsa. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG dovrà subito mettere in palio il suo primato in una tappa che promette di incidere in maniera molto significativa sulla conformazione della graduatoria. Gli specialisti della disciplina potrebbero approfittare dell’occasione per infliggere distacchi importanti ai diretti rivali.

Il messicano è un buon interprete delle prove a cronometro e potrebbe anche riuscire a consolidare il primato. Dovrà però guardarsi le spalle dagli attacchi di una folta schiera di concorrenti. Il primo a muovere all’assalto del primato sarà lo spagnolo Juan Ayuso, suo compagno di squadra. Chiamato al grande riscatto, dopo la brutta e beffarda giornata di domenica, lo sloveno Primoz Roglic. Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe deve sfruttare l’occasione della prova contro il tempo per recuperare il terreno perduto e rilanciare le sue ambizioni in ottica classifica generale. La cronometro potrà offrire risposte importanti sulle prospettive di podio di Antonio Tiberi della Bahrain Victorious e Giulio Ciccone della Lidl-Trek. Da seguire con particolare attenzione le prestazioni del colombiano Egan Bernal della Ineos Grenadiers e dello statunitense Brandon McNulty della UAE Team Emirates-XRG. In ottica vittoria di tappa potrebbe porre la sua autorevole candidatura, e bissare così il successo ottenuto nella prova cronometrata di Tirana, il britannico Joshua Tarling della Ineos Grenadiers.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 13:25 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 13:00 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 20 Maggio

Decima tappa Giro d’Italia 2025 Lucca-Pisa (28,6 km)

Orario di partenza primo corridore: 13:15

Orario di arrivo ultimo corridore: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:25 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport