Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Gubbio-Siena, programma, streaming

La vittoria in solitaria conquistata da Luke Plapp ha chiuso l’ottava tappa del Giro d’Italia 2025. Sul traguardo di Castelraimondo l’australiano della Team Jayco Alula ha preceduto l’olandese Wilco Kelderman della Team Visma | Lease a Bike e Diego Ulissi della XDS Astana Team. Grazie al buon esito della fuga di giornata il corridore toscano ha conquistato la maglia rosa riportando un italiano al comando della classifica generale dopo quattro anni.

I corridori si preparano ad affrontare l’ultima fatica di un fine settimana di super lavoro prima di poter usufruire del secondo giorno di riposo. La Corsa Rosa riparte dalla nona tappa, la Gubbio-Siena di 181 chilometri. La frazione propone 29 chilometri di strade sterrate e nel finale riprende, in buona parte, il tracciato delle Strade Bianche. Appare come molto verosimile la possibilità che la classifica possa nuovamente cambiare.

Tra i corridori che hanno concluso le Strade Bianche nella Top 20 partecipano al Giro d’Italia l’inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, lo spagnolo Pello Bilbao della Bahrain-Victorious, Davide Formolo della Movistar Team, il belga Quinten Hermans della Alpecin – Deceuninck e Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Per le caratteristiche del tracciato potrebbero rientrare nel novero dei candidati al successo proprio Pidcock e il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike. Da seguire con attenzione la prova di Mathias Vacek, corridore ceco della Lidl-Trek, e di Egan Bernal, colombiano della Ineos Grenadiers che sembra in crescita negli ultimi giorni. Sarà importante capire come i big che non hanno mai affrontato questa tipologia di percorso sapranno adattarsi al tracciato.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 13:00 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 12:30 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 12:30 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:45.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 18 Maggio- Nona Tappa Gubbio-Siena (181 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:00 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:30 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport