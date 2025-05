Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Alberobello-Lecce, programma, streaming

La tre giorni in terra albanese ha regalato grandi emozioni ed un inizio di Giro d’Italia 2025 mai banale. Mads Pedersen della Lidl-Trek ha vinto due tappe allo sprint e indossa, con pieno merito, la maglia rosa. Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe ha lanciato un segnale chiaro nella cronometro Tirana-Tirana guadagnando terreno sui diretti inseguitori.

Si torna in Italia per riprendere la lunga cavalcata della Corsa Rosa 2025. La carovana riparte, dopo aver osservato il giorno di riposo, dalla quarta tappa Alberobello-Lecce di 187 chilometri. Tutto sembra pronto per il primo duello tra i velocisti, bisognerà però fare attenzione ai ventagli.

Le squadre degli sprinter dovranno essere brave a dettare i ritmi della corsa, a gestire i distacchi delle fughe per evitare sorprese e a portare i propri uomini nelle condizioni migliori per giocarsi le possibilità di successo sul traguardo di Lecce. Non è da escludere che possa lanciarsi nel duello con i velocisti anche la maglia rosa, il danese Mads Pedersen.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 12:55 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 12:45 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 12:40 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:40.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 13 Maggio- Quarta Tappa

Alberobello-Lecce (187 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 12:55 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:45 alle 17:45

Diretta live testuale: OA Sport