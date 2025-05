Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti: Comuni, Province e Regioni attraversate

Si snoderà attraverso Toscana ed Emilia-Romagna l’undicesima frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, mercoledì 21 maggio 2025, con partenza da Viareggio ed arrivo a Castelnovo ne’ Monti dopo 186 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.20, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.57 e le 17.33. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 11A TAPPA 21 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Mercoledì 21 maggio – Undicesima tappa: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti (186 km)

Regioni: Toscana, Emilia-Romagna.

PROVINCIA DI LUCCA

5 VIAREGGIO  Start Village 7,5 12.05 12.05 12.05 10.35

7 VIAREGGIO  km 0 0,0 0,0 186,0 12.20 12.20 12.20 10.50

40 Camaiore  sp.1 5,1 5,1 180,9 12.26 12.26 12.27 10.55 ©

214 Montemagno  sp.1 5,8 10,9 175,1 12.34 12.34 12.35 11.22

74 San Martino in Freddana  sp.1 9,1 20,0 166,0 12.44 12.45 12.47 11.32

24 Monte San Quirico  sp.25 7,7 27,7 158,3 12.53 12.55 12.56 11.40

45 San Cassiano di Moriano  ss.12var 5,1 32,8 153,2 13.00 13.01 13.03 11.46

68 Pastino  sp.20 9,1 41,9 144,1 13.11 13.13 13.16 11.56

89 Borgo a Mozzano  sp.20 4,4 46,3 139,7 13.17 13.19 13.22 12.01

114 Piano della Rocca  sp.2-sp.20 3,9 50,2 135,8 13.22 13.25 13.27 12.05

135 Turritecava  Ponte Guglielmo Lera 5,5 55,7 130,3 13.29 13.32 13.35 12.11

157 Piano di Coreglia  sr.445 0,5 56,2 129,8 13.30 13.33 13.37 12.11

157 Fornaci di Barga  sp.7 1,9 58,1 127,9 13.32 13.36 13.39 12.13

380 Barga  v.Bellavista-sp.7 4,3 62,4 123,6 13.42 13.46 13.51 12.19 ©

200 Campia  sr.445 6,4 68,8 117,2 13.50 13.54 13.59 12.47

276 Castelnuovo di Garfagnana  sp.72 7,2 76,0 110,0 13.59 14.04 14.09 12.57

397 Campori  sp.71 3,9 79,9 106,1 14.05 14.10 14.15 13.02

1515 San Pellegrino in Alpe  sp.71 12,7 92,6 93,4 14.41 14.50 15.00 13.19

1623 Alpe San Pellegrino  sp.71 1,0 93,6 92,4 14.44 14.53 15.04 13.21

PROVINCIA DI MODENA

1527 Passo delle Radici  sp.324 1,5 95,1 90,9 14.46 14.55 15.06 13.22

1348 Bv. per Modena  sp.486R 2,4 97,5 88,5 14.49 14.58 15.09 13.25

1215 Piandelagotti  sp.486R 4,7 102,2 83,8 14.54 15.04 15.15 13.31

1129 Bv. per Madonna di Pietravolta  sp.32 4,2 106,4 79,6 15.00 15.09 15.21 13.36

1146 Madonna di Pietravolta  sp.32 2,1 108,5 77,5 15.02 15.12 15.24 13.38

1160 Loc. Il Monte  sp.32 2,0 110,5 75,5 15.05 15.15 15.27 13.41

1131 Frassinoro  sp.32 4,3 114,8 71,2 15.10 15.20 15.32 13.46

765 Montefiorino  10,3 125,1 60,9 15.22 15.33 15.46 13.58

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

339 Ponte Dolo  sp.486R 6,8 131,9 54,1 15.31 15.42 15.55 14.07

310 Cerredolo  sp.8 4,0 135,9 50,1 15.35 15.47 16.00 14.13

792 La Collina  sp.8 8,6 144,5 41,5 15.55 16.08 16.23 14.24

854 Toano  sp.8 2,4 146,9 39,1 15.59 16.12 16.27 14.27 ©

722 Quara  sp.8 6,9 153,8 32,2 16.07 16.20 16.36 14.57

794 Costabona  sp.8 1,7 155,5 30,5 16.11 16.24 16.40 14.59

523 Ponte T. Secchiello  sp.8 3,8 159,3 26,7 16.15 16.29 16.45 15.04

672 Villa Minozzo  v.d.Vittoria-sp.9 3,1 162,4 23,6 16.22 16.37 16.53 15.08 ©

395 Gatta  Pista Gatta – Pianella 6,6 169,0 17,0 16.30 16.45 17.02 15.36

444 Ponte Le Pianelle  sp.108 5,6 174,6 11,4 16.37 16.52 17.09 15.43

781 Pietra di Bismantova  sp.108 6,5 181,1 4,9 16.51 17.08 17.27 15.51

726 galleria  60m 3,1 184,2 1,8 16.55 17.11 17.30 15.54

715 CASTELNOVO NE’ MONTI  P. Matteotti 1,8 186,0 0,0 16.57 17.14 17.33 15.56

NOTE

Red Bull km

km 162.4 – Villa Minozzo

Traguardi Volanti

km 46.3 – Borgo a Mozzano

km 135.9 – Cerredolo

Gran Premio della Montagna

km 93.6 – Alpe San Pellegrino – m 1623 (1ª cat.)

km 146.9 – Toano – m 854 (2ª cat.)

km 181.1 – Pietra di Bismantova – m 781 (2ª cat.)