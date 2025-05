Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Verrès-Sestrière (Via Lattea): Comuni, Province e Regioni attraversate

Andrà in scena tra Valle d’Aosta e Piemonte la ventesima frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, sabato 31 maggio 2025: partenza da Verrès ed arrivo a Sestrière (Via Lattea) dopo 205 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 10.45, mentre la partenza reale avverrà alle ore 10.50, infine l’arrivo è calcolato tra le 15.55 e le 16.34: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 20A TAPPA 31 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Sabato 31 maggio – Ventesima tappa: Verrès – Sestrière (Via Lattea) (205 km)

Regioni attraversate: Valle d’Aosta, Piemonte.

REGIONE VALLE D’AOSTA

386 VERRÈS  Start Village 2,2 10.45 10.45 10.45 9.20

360 VERRÈS  km 0 0,0 0,0 205,0 10.50 10.50 10.50 9.25

349 Bard  galleria 30m – ss.26 5,5 5,5 199,5 10.56 10.56 10.57 9.31

348 Pont-Saint-Martin  v.Chanoux-ss.26 5,4 10,9 194,1 11.03 11.03 11.04 9.37 ©

PROVINCIA DI TORINO

286 Settimo Vittone  ss.26 6,6 17,5 187,5 11.10 11.11 11.12 9.59

256 Borgofranco d’Ivrea  ss.26 4,4 21,9 183,1 11.15 11.16 11.18 10.04

254 Ivrea  C.so Garibaldiv.d.Miniere 5,7 27,6 177,4 11.22 11.23 11.25 10.10 ©

244 Banchette  ss.565 2,4 30,0 175,0 11.25 11.26 11.28 10.28

258 Svinc. di Loranzè  ss.565 6,0 36,0 169,0 11.33 11.35 11.36 10.34

300 n.2 gallerie  150m, 104m 1,8 37,8 167,2 11.35 11.37 11.39 10.36

377 Svinc. di Castellamonte  ss.565 2,7 40,5 164,5 11.39 11.41 11.43 10.39

392 galleria  432m 0,4 40,9 164,1 11.39 11.42 11.44 10.40

325 Svinc. Ozegna  5,3 46,2 158,8 11.46 11.48 11.51 10.45

345 Salassa  sp.35 3,4 49,6 155,4 11.50 11.53 11.56 10.49

320 Favria  sp.13Dir2 3,1 52,7 152,3 11.54 11.57 12.00

317 Busano  sp.42 2,9 55,6 149,4 11.58 12.00 12.04 10.55

370 Rivara  sp.23 3,1 58,7 146,3 12.02 12.05 12.08 10.58 ©

420 Rocca Canavese  sp.34 5,8 64,5 140,5 12.09 12.13 12.16 11.20

607 Corio  sp.22 4,7 69,2 135,8 12.16 12.19 12.23 11.24

387 Grosso  sp.2 7,9 77,1 127,9 12.25 12.29 12.34 11.33

505 Lanzo Torinese  v.Umberto I – sp.2 7,9 85,0 120,0 12.35 12.40 12.45 11.41 ©

484 Germagnano  sp.32 1,7 86,7 118,3 12.38 12.42 12.47 11.56

495 Bv. per Viù  sp.32 0,9 87,6 117,4 12.39 12.43 12.49 11.59

720 Fubina  sp.32 9,3 96,9 108,1 12.51 12.56 13.02 12.10

780 Viù  sp.197 3,1 100,0 105,0 12.55 13.00 13.06 12.14

1116 Col San Giovanni  sp.197 8,0 108,0 97,0 13.13 13.20 13.28 12.26

1311 Colle del Lys  sp.197 7,7 115,7 89,3 13.24 13.31 13.39 12.38

626 Rubiana  sp.197 9,9 125,6 79,4 13.36 13.44 13.52 12.53

349 Villar Dora  sp.198 3,9 129,5 75,5 13.40 13.49 13.58 12.59

351 Sant’Ambrogio di Torino  ss.25 3,5 133,0 72,0 13.45 13.53 14.03 13.03

365 Chiusa di San Michele  ss.25 4,1 137,1 67,9 13.50 13.59 14.08 13.07

383 Sant’Antonino di Susa  ss.25 4,2 141,3 63,7 13.56 14.05 14.14 13.12

435 San Giorio di Susa  ss.25 7,9 149,2 55,8 14.06 14.15 14.26 13.21

440 Bussoleno  ss.25 2,7 151,9 53,1 14.09 14.19 14.29 13.24

484 Bv. per Meana di Susa  v.Meana 6,9 158,8 46,2 14.18 14.28 14.39 13.31

684 Meana di Susa  2,2 161,0 44,0 14.25 14.35 14.47 |

1455 Il Colletto  inizio sterrato 8,5 169,5 35,5 14.49 15.02 15.17 |

1788 Bergerie Le Casette  sterrato Colle delle Finestre 3,7 173,2 31,8 14.59 15.14 15.30 |

2178 Colle delle Finestre  fi ne sterrato 4,3 177,5 27,5 15.11 15.27 15.45 |

1911 Pian dell’Alpe  4,4 181,9 23,1 15.17 15.32 15.51 |

1568 Balboutet  4,7 186,6 18,4 15.22 15.38 15.57 |

1415 Pourrières  ss.23 2,1 188,7 16,3 15.25 15.41 15.59 |

1525 Pragelato  ss.23 6,3 195,0 10,0 15.33 15.49 16.08 |

1872 Bv. Borgata Sestrière  ss.23 7,0 202,0 3,0 15.49 16.06 16.27 |

2033 SESTRIÈRE  ss.23 3,0 205,0 0,0 15.55 16.14 16.34 15.00

NOTE

Red Bull km

km 173.2 – Bergerie Le Casette

Traguardi Volanti

km 64.5 – Rocca Canavese

km 137.1 – Chiusa di San Michele

Gran Premio della Montagna

km 69.2 – Corio – m 607 (4ª cat.)

km 115.7 – Colle del Lys – m 1311 (2ª cat.)

km 177.5 – Colle delle Finestre – m 2178 (Cima Coppi)

km 205 – SESTRIÈRE – m 2033 (3ª cat. – arrivo)