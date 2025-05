Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Treviso-Nova Gorica/Gorizia: Comuni, Province e Regioni attraversate

Partirà dal Veneto ed arriverà in Friuli-Venezia Giulia, dopo uno sconfinamento in Slovenia, la quattordicesima frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, sabato 24 maggio 2025: partenza da Treviso ed arrivo a Nova Gorica/Gorizia dopo 195 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.45, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.55, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.27: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 14A TAPPA 24 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Sabato 24 maggio – Quattordicesima tappa: Treviso – Nova Gorica/Gorizia (195 km)

Regioni attraversate: Veneto, Friuli-Venezia Giulia. Sconfinamento in Nazione estera: Slovenia.

PROVINCIA DI TREVISO

15 TREVISO  Start Village 5,4 12.45 12.45 12.45 11.15

20 TREVISO  km 0 0,0 0,0 195,0 12.55 12.55 12.55 11.25

29 Maserada sul Piave  v.Rossi – sp.57 10,1 10,1 184,9 13.07 13.08 13.08 11.34

11 Bocca Callalta  sr.53 12,5 22,6 172,4 13.22 13.23 13.24 11.46

13 Ponte di Piave  sr.53 2,1 24,7 170,3 13.24 13.26 13.27 11.49

15 Oderzo  sr.53 8,0 32,7 162,3 13.34 13.36 13.38 11.57 ©

11 Gorgo al Monticano  sr.53 5,1 37,8 157,2 13.40 13.42 13.44 12.15

9 Motta di Livenza  sr.53 4,7 42,5 152,5 13.46 13.48 13.50 12.20

PROVINCIA DI VENEZIA

8 Annone Veneto  sr.53 6,2 48,7 146,3 13.53 13.56 13.58 12.27

10 Blessaglia  sr.53 3,3 52,0 143,0 13.57 14.00 14.03 12.31

5 Portogruaro  v.Stadio-sr.463 9,8 61,8 133,2 14.09 14.12 14.16 12.42 ©

PROVINCIA DI PORDENONE

15 Cordovado  sr.463 10,1 71,9 123,1 14.22 14.26 14.30 13.06

14 Morsano al Tagliamento  sp.44 4,6 76,5 118,5 14.28 14.32 14.36 13.11

13 Ins. sp.95 “Ferrata”  sp.95 2,6 79,1 115,9 14.31 14.35 14.39 13.14

PROVINCIA DI UDINE

19 Bv. per Rivignano  sp.93 5,1 84,2 110,8 14.38 14.42 14.47 13.19

14 Rivignano  via VIII Regg. Bersaglieri 2,8 87,0 108,0 14.41 14.45 14.50 13.22 ©

30 Flambro  sp.65 11,8 98,8 96,2 14.56 15.01 15.07 13.44

29 Talmassons  sp.65 2,0 100,8 94,2 14.59 15.04 15.10 13.46

27 Flumingnano  sp.65 2,4 103,2 91,8 15.02 15.07 15.13 13.49

23 Castions di Strada  sp.65 3,9 107,1 87,9 15.06 15.12 15.18 13.54

22 Morsano di Strada  sp.65 2,3 109,4 85,6 15.09 15.15 15.21 13.56

22 Gonars  sp.65 2,5 111,9 83,1 15.12 15.18 15.24 13.59 ©

25 Palmanova  v.Mazzini-v.d.Boschi 5,0 116,9 78,1 15.19 15.25 15.32 14.15 ©

43 Trivignano Udinese  sp.2 9,0 125,9 69,1 15.30 15.37 15.44 14.41

57 Percoto  sp.78 3,2 129,1 65,9 15.34 15.41 15.49 14.45

67 Manzano  sp.29 3,7 132,8 62,2 15.39 15.46 15.54 14.51

81 Corno di Rosazzo  sr.356 6,8 139,6 55,4 15.48 15.56 16.04 14.58

PROVINCIA DI GORIZIA

62 Cormons  v.Friuli-P.24 Maggio-sr.409 5,2 144,8 50,2 15.54 16.02 16.11 15.04 ©

114 Confine ITA/SLO  Plešivo 4,5 149,3 45,7 16.00 16.08 16.17 15.21

SLOVENIJA / SLOVENIA

132 Dobrovo  ‘402 3,8 153,1 41,9 16.05 16.13 16.22 15.26

298 Goniace / San Martino  ‘402 4,0 157,1 37,9 16.14 16.23 16.33 15.30

251 Kojsko  ‘402 1,4 158,5 36,5 16.16 16.25 16.35 15.32

248 Confine SLO/ITA  sp.17-v.Castello 3,3 161,8 33,2 16.20 16.29 16.39 15.36

ITALIA – PROVINCIA DI GORIZIA

250 San Floriano del Collio  0,7 162,5 32,5 16.21 16.30 16.40 15.37

67 Ponte Fiume Isonzo  4,6 167,1 27,9 16.26 16.36 16.46 15.43

79 Ingresso circuito  v.Brass 1,4 168,5 26,5 16.28 16.38 16.48 15.45

74 via Brigata Casale  v.9 Agosto-v.N.Sauro 1,4 169,9 25,1 16.30 16.39 16.50 15.47

82 via Francesco Crispi  v.Alviano 1,0 170,9 24,1 16.31 16.41 16.51 15.48

86 Confine ITA/SLO  “Casa Rossa” 1,1 172,0 23,0 16.32 16.42 16.53 15.50

SLOVENIJA / SLOVENIA

158 Saver  Streliska pot 1,6 173,6 21,4 16.36 16.46 16.57 15.52

98 Vojkova cesta  Cesta IX. korpusa 4,6 178,2 16,8 16.42 16.52 17.03 15.59

90 NOVA GORICA/GORIZIA  Trg Evrope/Piazza Europa 2,9 181,1 13,9 16.45 16.55 17.07 16.04 ©

88 Confine SLO/ITA  v.S.Gabriele 0,5 181,6 13,4 16.46 16.56 17.08 |

ITALIA – PROVINCIA DI GORIZIA

79 via Italico Brass  (ingr. Circuito) 0,7 182,3 12,7 16.46 16.57 17.09 |

74 via Brigata Casale  v.9 Agosto-v.N.Sauro 1,4 183,7 11,3 16.48 16.59 17.10 |

82 via Francesco Crispi  v.Alviano 1,0 184,7 10,3 16.49 17.00 17.12 |

86 Confine ITA/SLO  “Casa Rossa” 1,2 185,9 9,1 16.51 17.02 17.13 |

SLOVENIJA / SLOVENIA

158 Saver  Streliska pot 1,5 187,4 7,6 16.54 17.05 17.17 |

98 Vojkova cesta  Cesta IX. korpusa 4,6 192,0 3,0 17.00 17.11 17.23 |

90 NOVA GORICA/GORIZIA  Trg Evrope/Piazza Europa 3,0 195,0 0,0 17.03 17.15 17.27 |

NOTE

Red Bull km

km 131.9 – Manzano

Traguardi Volanti

km 75.6 – Morsano al Tagliamento

km 99.9 – Talmassons

Gran Premio della Montagna

km 156.1 – Goniace / San Martino – m 298 (4ª cat.)

km 172.6 – Saver – m 158 (4ª cat.)

km 186.5 – Saver – m 158 (4ª cat.)