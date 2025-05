Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach)-Bormio: Comuni, Province e Regioni attraversate

Si aprirà nella Provincia Autonoma di Trento e terminerà in Lombardia la diciassettesima frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, mercoledì 28 maggio 2025: partenza da San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) ed arrivo a Bormio dopo 155 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.50, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.00, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.57 e le 17.28: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 17A TAPPA 28 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Mercoledì 28 maggio – Diciassettesima tappa: San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) – Bormio (155 km)

Province Autonome: Trento. Regioni: Lombardia.

PROVINCIA DI TRENTO

210 SAN MICHELE ALL’ADIGE  Start Village 3,4 12.50 12.50 12.50 11.20

210 SAN MICHELE ALL’ADIGE  km 0 0,0 0,0 155,0 13.00 13.00 13.00 11.30

221 Mezzolombardo  ss.43 2,5 2,5 152,5 13.03 13.03 13.03 11.32

275 galleria  170m 2,8 5,3 149,7 13.07 13.07 13.07 11.35

270 Bv. di Andalo  ss.43 0,4 5,7 149,3 13.07 13.07 13.08 11.35

299 Svinc. di Denno  ss.43 3,9 9,6 145,4 13.12 13.12 13.13 11.39

493 n.3 gallerie  130m, 50m, 441m 5,7 15,3 139,7 13.20 13.21 13.21 11.45

553 Dermulo  ss.43 3,3 18,6 136,4 13.24 13.25 13.26 11.48

658 Cles  ss.43 4,9 23,5 131,5 13.30 13.31 13.33 11.54 ©

594 Ponte Mostizzolo  ss.42 5,0 28,5 126,5 13.36 13.38 13.39 12.20

703 Caldes  ss.42 7,4 35,9 119,1 13.46 13.48 13.50 12.29

740 Malè  v.Nazionale-ss.42 2,7 38,6 116,4 13.49 13.51 13.53 12.32

764 Dimaro  ss.42 4,5 43,1 111,9 13.55 13.57 14.00 12.37 ©

916 Mezzana  ss.42 5,8 48,9 106,1 14.03 14.06 14.09 12.51

957 Fucine (Bv. di Pejo)  ss.42 5,5 54,4 100,6 14.10 14.13 14.16 12.58

1228 Vermiglio  ss.42 4,4 58,8 96,2 14.20 14.24 14.28 13.03 ©

1882 Passo del Tonale  ss.42 10,8 69,6 85,4 14.45 14.51 14.57 13.23

PROVINCIA DI BRESCIA

1253 Ponte di Legno  ss.42 11,1 80,7 74,3 14.58 15.05 15.12 13.38 ©

1055 Vezza d’Oglio  ss.42 9,2 89,9 65,1 15.09 15.16 15.24 14.09

892 Bv. per Monno  sp.81 4,8 94,7 60,3 15.15 15.22 15.30 14.15

1059 Monno  sp.81 2,1 96,8 58,2 15.21 15.28 15.37 |

1854 Passo del Mortirolo  10,4 107,2 47,8 15.50 16.00 16.13 |

PROVINCIA DI SONDRIO

1571 Bv. per Grosio  3,4 110,6 44,4 15.54 16.05 16.17 |

712 Grosio  sp.27 10,7 121,3 33,7 16.07 16.18 16.31 15.35

881 Sondalo  v.Roma-v.Libertà 3,9 125,2 29,8 16.16 16.28 16.42 15.39

950 Le Prese  sp.27 4,9 130,1 24,9 16.22 16.34 16.49 15.43

1128 Cepina Valdisotto  sp.27 8,6 138,7 16,3 16.33 16.46 17.01 15.52

1160 Bv. per Dosso  v.Dosso-v.Fumagogo 1,8 140,5 14,5 16.35 16.48 17.03 15.54

1172 Santa Lucia  v.al Forte-sp.28 2,5 143,0 12,0 16.38 16.51 17.06 15.56

1422 Le Motte  sp.28 3,1 146,1 8,9 16.46 17.01 17.17 15.59

1309 Bv. per Bormio  ss.301 1,9 148,0 7,0 16.49 17.03 17.19 16.01

1297 Bv. dello Stelvio  ss.38 4,3 152,3 2,7 16.54 17.08 17.25 16.06

1202 BORMIO  Piazzale Funivie 2,7 155,0 0,0 16.57 17.12 17.28 16.08

NOTE

Red Bull km

km 130.1 – Le Prese

Traguardi Volanti

km 23.5 – Cles

km 89.9 – Vezza d’Oglio

Gran Premio della Montagna

km 69.6 – Passo del Tonale – m 1882 (2ª cat.)

km 107.2 – Passo del Mortirolo – m 1854 (1ª cat.)

km 146.1 – Le Motte – m 1422 (3ª cat.)