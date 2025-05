Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Rovigo-Vicenza: Comuni, Province e Regioni attraversate

Si snoderà interamente in Veneto la tredicesima frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, venerdì 23 maggio 2025, con partenza da Rovigo ed arrivo a Vicenza dopo 180 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.55, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.05, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.59 e le 17.23. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 13A TAPPA 23 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 23 maggio – Tredicesima tappa: Rovigo – Vicenza (180 km)

Regione attraversata: Veneto.

PROVINCIA DI ROVIGO

5 ROVIGO  Start Village 4,1 12.55 12.55 12.55 11.25

4 ROVIGO  km 0 0,0 0,0 180,0 13.05 13.05 13.05 11.35

6 Ponte Fiume Adige  ss.16 1,0 1,0 179,0 13.06 13.06 13.06 11.36

PROVINCIA DI PADOVA

6 Stanghella  ss.16 4,0 5,0 175,0 13.11 13.11 13.11 11.40

7 Solesino  ss.16 5,2 10,2 169,8 13.17 13.18 13.18 11.45

9 Monselice  v.Grole-v.Verdi 6,8 17,0 163,0 13.25 13.26 13.27 11.52 ©

12 Bv. per Galzignano Terme  sp.73 0,7 17,7 162,3 13.26 13.27 13.28 12.08

22 Galzignano Terme  sp.99 9,7 27,4 152,6 13.38 13.40 13.41 12.20

269 Passo Roverello  sp.99 4,1 31,5 148,5 13.48 13.50 13.52 12.24

105 Faedo  sp.99 2,2 33,7 146,3 13.50 13.53 13.55 12.27

35 Fontanafredda  sp.21 2,2 35,9 144,1 13.53 13.55 13.58 12.30

16 Lozzo Atestino  sp.29-sp.247 3,3 39,2 140,8 13.57 13.59 14.02 12.34

PROVINCIA DI VICENZA

15 Noventa Vicentina  v.De Gasperi-sp.123 11,4 50,6 129,4 14.10 14.14 14.17 12.47

16 Poiana Maggiore  sp.3-sp40 3,1 53,7 126,3 14.14 14.18 14.21 12.51 ©

PROVINCIA DI VERONA

22 Cologna Veneta  sp.7 10,5 64,2 115,8 14.28 14.32 14.36 13.17

27 Arcole  sp.29 9,1 73,3 106,7 14.39 14.44 14.48 13.27

24 Belfi ore  sp.39 9,8 83,1 96,9 14.51 14.56 15.01 13.37

31 Soave  sp.39 5,5 88,6 91,4 14.58 15.03 15.09 13.42 ©

32 Monteforte d’Alpone  sp.17 3,2 91,8 88,2 15.02 15.07 15.13 14.01

32 San Bonifacio  v.Fiume-sp.38a 2,0 93,8 86,2 15.04 15.10 15.16 14.04

PROVINCIA DI VICENZA

30 Lonigo  v.Battisti-sp.125 8,3 102,1 77,9 15.14 15.20 15.26 14.14 ©

24 Orgiano  sp.8-sp.12 8,0 110,1 69,9 15.24 15.30 15.37 14.38

41 Pederiva  v.Casalin 11,7 121,8 58,2 15.38 15.45 15.53 14.51

68 Barbarano Vicentino  v.Scudelletta-sp.19 8,3 130,1 49,9 15.49 15.56 16.04 15.01 ©

399 San Giovanni in Monte  sp.107 5,0 135,1 44,9 16.00 16.08 16.17 15.22

39 Nanto  v.Fontana Fozze 6,5 141,6 38,4 16.08 16.16 16.26 15.30

33 Costozza  v.Volto 5,6 147,2 32,8 16.14 16.23 16.33 15.36

26 Longare  v.Riviera Berica 1,6 148,8 31,2 16.16 16.25 16.35 15.39

30 Santa Croce Bigolina  (ingr. Circuito) v.Riviera Berica 5,9 154,7 25,3 16.23 16.33 16.43 15.46

39 Borgo Berga  v.Risogimentov.Dante Alighieri 3,5 158,2 21,8 16.28 16.37 16.48 15.50

121 VICENZA  Monte Berico-sp.19 1,5 159,7 20,3 16.31 16.41 16.52 15.52 ©

113 Bv. per Sant’Agostino  v.Breganzola 4,0 163,7 16,3 16.36 16.46 16.57 16.12

34 Sant’Agostino  v.Pilla-sp.106 3,3 167,0 13,0 16.40 16.50 17.01 |

160 Arcugnano  str.Militare-sp.88 2,6 169,6 10,4 16.45 16.56 17.08 |

26 Torri di Arcugnano  sp.88 3,0 172,6 7,4 16.49 17.00 17.11 |

30 Santa Croce Bigolina  v.Riviera Berica 2,5 175,1 4,9 16.52 17.03 17.15 |

39 Borgo Berga  v.Risogimentov.Dante Alighieri 3,5 178,6 1,4 16.56 17.07 17.19 |

121 VICENZA  Sant. Monte Berico 1,4 180,0 0,0 16.59 17.11 17.23 |

NOTE

Red Bull km

km 169.6 – Arcugnano

Traguardi Volanti

km 50.6 – Noventa Vicentina

km 93.8 – San Bonifacio

Gran Premio della Montagna

km 31.5 – Passo Roverello – m 269 (4ª cat.)

km 135.1 – San Giovanni in Monte – m 399 (4ª cat.)

km 159.7 – VICENZA – m 121 (4ª cat.)

km 180 – VICENZA – m 121 (4ª cat. – arrivo)