Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Roma-Roma: Comuni, Province e Regioni attraversate

Sarà la Città Eterna ad ospitare la ventunesima ed ultima frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, domenica 1° giugno 2025: partenza ed arrivo a Roma per un totale di 143 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 15.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.25, infine l’arrivo è calcolato tra le 18.36 e le 18.54: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 21A TAPPA 1° GIUGNO GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 1° giugno – Ventunesima tappa: Roma-Roma (143 km)

Regione attraversata: Lazio.

PROVINCIA DI ROMA

26 ROMA  Villaggio di Partenza 8,1 15.05 15.05 15.05 13.20

24 ROMA  Città del Vaticano km 0 0,0 0,0 143,0 15.25 15.25 15.25 |

24 Galleria Principe Amedeo Savoia Aosta  0,4 0,4 142,6 15.25 15.25 15.26 |

20 Lungotevere del Sangallo  Lung. de’ Cenci 0,2 0,6 142,4 15.26 15.26 15.26 |

26 ROMA  v.Circo Massimo 2,4 3,0 140,0 15.29 15.29 15.29 |

22 Largo Terme di Caracalla  Porta Ardeatina-v.C.Colombo 2,0 5,0 138,0 15.31 15.32 15.32 |

32 EUR  v.C.Colombo 5,4 10,4 132,6 15.39 15.39 15.40 |

23 Svincolo per Ostia/Aurelia  v.C.Colombo 2,6 13,0 130,0 15.42 15.43 15.44 |

12 Casal Palocco  sp.601 11,5 24,5 118,5 15.57 15.59 16.00 |

5 Fontana dello Zodiaco  sp.601 4,8 29,3 113,7 16.04 16.05 16.07 |

4 Ostia  sp.601 2,9 32,2 110,8 16.07 16.09 16.11 |

5 Fontana dello Zodiaco  v.C.Colombo 3,0 35,2 107,8 16.12 16.14 16.16 |

12 Casal Palocco  sp.601 4,8 40,0 103,0 16.18 16.21 16.24 |

20 Uscita EUR  sp.601 11,1 51,1 91,9 16.34 16.37 16.41 |

32 EUR  v.C.Colombo 3,0 54,1 88,9 16.38 16.42 16.46 |

35 Porta Ardeatina  v.C.Colombo 5,3 59,4 83,6 16.46 16.50 16.54 |

22 viale delle Terme di Caracalla  0,8 60,2 82,8 16.47 16.51 16.55 |

23 via di San Gregorio  v.Celio Vibenna 1,1 61,3 81,7 16.48 16.52 16.57 |

31 Colosseo  v.d.Fori Imperiali 0,7 62,0 81,0 16.49 16.53 16.58 |

23 Fori Imperiali  P.Venezia 0,7 62,7 80,3 16.50 16.54 16.59 |

19 Piazza Venezia  v.d.Plebiscito 0,4 63,1 79,9 16.51 16.55 16.59 |

18 Piazzale P.Paoli  Lung. dei Fiorentini 1,6 64,7 78,3 16.53 16.57 17.02 |

18 Lungotevere Aventino  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 2,0 66,7 76,3 16.56 17.00 17.05 15.33

26 ROMA  1° passaggio – via del Circo Massimo 0,5 67,2 75,8 16.56 17.01 17.05 15.33 ©

21 viale Guido Baccelli  v.le Giotto 0,6 67,8 75,2 16.57 17.01 17.06 15.54

22 viale delle Terme di Caracalla  1,9 69,7 73,3 17.00 17.04 17.09 15.57

23 via di San Gregorio  v.Celio Vibenna 1,1 70,8 72,2 17.01 17.06 17.11 15.59

31 Colosseo  v.d.Fori Imperiali 0,7 71,5 71,5 17.02 17.07 17.12 16.00

23 Fori Imperiali  P.Venezia 0,7 72,2 70,8 17.03 17.08 17.13 16.01

19 Piazza Venezia  v.d.Plebiscito 0,4 72,6 70,4 17.04 17.08 17.14 16.01

18 Piazzale P.Paoli  Lung. dei Fiorentini 1,6 74,2 68,8 17.06 17.11 17.16 16.04

18 Lungotevere Aventino  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 2,0 76,2 66,8 17.09 17.13 17.19 |

26 ROMA  1° giro – via del Circo Massimo 0,5 76,7 66,3 17.09 17.14 17.20 |

21 Fori Imperiali  P.Venezia 5,0 81,7 61,3 17.16 17.21 17.27 |

22 Piazzale P.Paoli  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 1,9 83,6 59,4 17.18 17.24 17.29 |

26 ROMA  2° giro – via del Circo Massimo 2,6 86,2 56,8 17.22 17.27 17.33 |

21 Fori Imperiali  P.Venezia 4,9 91,1 51,9 17.28 17.34 17.40 |

22 Piazzale P.Paoli  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 2,0 93,1 49,9 17.31 17.37 17.43 |

26 ROMA  3° giro – via del Circo Massimo 2,5 95,6 47,4 17.34 17.40 17.47 |

21 Fori Imperiali  P.Venezia 5,0 100,6 42,4 17.41 17.47 17.54 |

22 Piazzale P.Paoli  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 2,0 102,6 40,4 17.43 17.50 17.57 |

26 ROMA  4° giro – via del Circo Massimo 2,5 105,1 37,9 17.47 17.54 18.01 |

21 Fori Imperiali  P.Venezia 5,0 110,1 32,9 17.53 18.00 18.08 |

22 Piazzale P.Paoli  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 1,9 112,0 31,0 17.56 18.03 18.11 |

26 ROMA  5° giro – via del Circo Massimo 2,6 114,6 28,4 17.59 18.06 18.14 |

23 via di San Gregorio  v.Celio Vibenna 3,6 118,2 24,8 18.04 18.11 18.19 |

21 Fori Imperiali  P.Venezia 1,4 119,6 23,4 18.06 18.13 18.21 |

22 Piazzale P.Paoli  v.d.Greca-v.d.Circo Massimo 1,9 121,5 21,5 18.08 18.16 18.24 |

26 ROMA  6° giro – via del Circo Massimo 2,6 124,1 18,9 18.11 18.19 18.28 |

21 Fori Imperiali  P.Venezia 5,0 129,1 13,9 18.18 18.26 18.35 |

22 Piazzale P.Paoli  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 1,9 131,0 12,0 18.20 18.28 18.37 |

26 ROMA  7° giro – via del Circo Massimo 2,6 133,6 9,4 18.24 18.32 18.41 |

21 Fori Imperiali  P.Venezia 4,9 138,5 4,5 18.30 18.38 18.48 |

22 Piazzale P.Paoli  v.d.Grecav.d.Circo Massimo 2,0 140,5 2,5 18.32 18.41 18.51 |

26 ROMA  via del Circo Massimo 2,5 143,0 0,0 18.36 18.45 18.54 |

NOTE

Red Bull km

km 118.2 – via di San Gregorio

Traguardi Volanti

km 35.2 – Fontana dello Zodiaco

km 95.6 – ROMA