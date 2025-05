Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Potenza-Napoli: Comuni, Province e Regioni attraversate

Attraverserà la Basilicata e la Campania la sesta tappa dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma giovedì 15 maggio 2025, con partenza da Potenza ed arrivo a Napoli dopo 226 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 11.30, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.50, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.31. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 6A TAPPA 15 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Giovedì 15 maggio – Sesta tappa: Potenza – Napoli (226 km)

Regioni attraversate: Basilicata e Campania.

PROVINCIA DI POTENZA

780 POTENZA  Start Village 9,9 11.30 11.30 11.30 10.00

890 POTENZA  km 0 0,0 0,0 227,0 11.50 11.50 11.50 10.20

939 Bv. di Avigliano  ss.7 8,5 8,5 218,5 12.02 12.02 12.03 10.30

721 Ruoti  ss.7 5,8 14,3 212,7 12.09 12.10 12.11 10.37

368 Scalo di Baragiano  ss.7 13,2 27,5 199,5 12.26 12.28 12.30 10.53

336 Ins. ss.743  ss.743 3,6 31,1 195,9 12.31 12.33 12.35 10.58

575 Muro Lucano  v.Appia-ss.7 10,4 41,5 185,5 12.45 12.48 12.50 11.10

930 Castelgrande  ss.7 11,3 52,8 174,2 13.02 13.05 13.09 11.24

1136 Valico di Monte Carruozzo  ss.7 3,8 56,6 170,4 13.12 13.16 13.21 11.28

940 Pescopagano  ss.7 6,3 62,9 164,1 13.20 13.24 13.30 11.36 ©

PROVINCIA DI AVELLINO

670 Sant’Andrea di Conza  v.Battisti-ss.7 5,3 68,2 158,8 13.27 13.32 13.37 11.55

484 Conza della Campania  c.so Europa-ss.7dir 4,3 72,5 154,5 13.32 13.38 13.44 11.59

465 Svinc. di Morra de Sanctis  ss.7 dir C 9,1 81,6 145,4 13.44 13.50 13.57 12.07

525 Svinc. per Lioni  ss.400 5,1 86,7 140,3 13.52 13.58 14.04 12.11

543 Lioni  ss.440 2,1 88,8 138,2 13.54 14.01 14.08 12.13 ©

537 Ins. ss.7  ss.7 1,9 90,7 136,3 13.57 14.03 14.10 12.35

671 Svinc. di Nusco  ss.7 6,6 97,3 129,7 14.06 14.13 14.21 12.40

685 galleria  300m 1,4 98,7 128,3 14.08 14.15 14.23 12.41

504 Svinc. di Cassano Irpino  ss.7 4,6 103,3 123,7 14.14 14.21 14.29 12.45

687 Svinc. di Volturara Irpina  ss.7 13,4 116,7 110,3 14.33 14.41 14.50 12.57

750 galleria  753m 1,7 118,4 108,6 14.36 14.44 14.53 12.58

650 galleria  720m 2,4 120,8 106,2 14.39 14.47 14.56 13.00

620 Uscita per Atripalda  v.Nazionale 1,1 121,9 105,1 14.40 14.49 14.58 13.01

499 San Potito Ultra  v.Pertini-ex.ss.7 2,7 124,6 102,4 14.44 14.52 15.02 13.05

306 Atripalda  v.Appia-sp.24 4,9 129,5 97,5 14.50 14.59 15.09 13.11 ©

305 P.L.  sp.24 0,7 130,2 96,8 14.51 15.00 15.10 13.27

345 Avellino  P.Libertà – C.so Italia 3,6 133,8 93,2 14.56 15.05 15.16 13.32 ©

487 Monteforte Irpino-Centro  ss.7bis 7,3 141,1 85,9 15.06 15.16 15.27 13.57

629 Monteforte Irpino  (La Vetreria) – ss.215 4,0 145,1 81,9 15.12 15.22 15.34 14.02

214 Baiano  ss.7bis 9,2 154,3 72,7 15.24 15.35 15.47 14.14

PROVINCIA DI NAPOLI

39 Nola  v.Circumvallazionev.Vespucci-v.Minichini 10,4 164,7 62,3 15.38 15.49 16.02 14.28

34 P.L:  v.S.Massino 0,6 165,3 61,7 15.39 15.50 16.03 14.29

33 Brusciano  v.Cucca 9,3 174,6 52,4 15.51 16.03 16.16 14.42

30 Pomigliano d’Arco  v.PIrozzi-sp.71 3,5 178,1 48,9 15.56 16.08 16.21 14.46

30 Acerra  ss.162 2,7 180,8 46,2 15.59 16.11 16.25 14.50

31 Svinc. Afragola-Cardito  sp.419 6,2 187,0 40,0 16.08 16.20 16.34 14.58

30 Cardito  v.Donadio 1,3 188,3 38,7 16.09 16.22 16.36 15.00

26 Caivano  v.De Nicola-sp.1 2,4 190,7 36,3 16.12 16.25 16.39 15.03

36 Frattaminore  v.Sacco e Vanzetti 3,3 194,0 33,0 16.17 16.30 16.44 15.07

40 Frattamaggiore  v.24 Maggio -s s.87 1,7 195,7 31,3 16.19 16.32 16.47 15.10

44 Afragola  v.Sannitica 3,3 199,0 28,0 16.24 16.37 16.52 15.14

76 Casoria  v.Marconi 3,5 202,5 24,5 16.28 16.42 16.57 15.19 ©

85 Svinc. per Tangenziale di Napoli  sp.1 0,6 203,1 23,9 16.29 16.43 16.58 15.30

52 Svinc. con A1  sp.1 3,4 206,5 20,5 16.34 16.47 17.03 15.34

55 Svinc. per Napoli Centro  ss.162dir 5,3 211,8 15,2 16.41 16.55 17.10 15.41

10 Svinc. per Centro Direzionale  v.Gianturco 6,4 218,2 8,8 16.49 17.03 17.19 15.50

4 via Reggia di Portici  v.Volta-v.Marina 2,8 221,0 6,0 16.52 17.07 17.23 15.53 ©

4 NAPOLI  v.Caracciolo 6,0 227,0 0,0 17.00 17.15 17.31 16.11

NOTE

Red Bull km

km 174.6 – Brusciano

Traguardi Volanti

km 42.5 – Muro Lucano

km 88.4 – Lioni

Gran Premio della Montagna

km 56.6 – Valico di Monte Carruozzo – m 1136 (2ª cat.)

km 145.1 – Monteforte Irpino – m 629 (3ª cat.)