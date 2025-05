Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Morbegno-Cesano Maderno: Comuni, Province e Regioni attraversate

Si disputerà interamente nel territorio della Lombardia la diciottesima frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, giovedì 29 maggio 2025: partenza da Morbegno ed arrivo a Cesano Maderno dopo 144 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.50, mentre la partenza reale avverrà alle ore 14.00, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.21: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 18A TAPPA 29 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Giovedì 29 maggio – Diciottesima tappa: Morbegno – Cesano Maderno (144 km)

Regione attraversata: Lombardia.

PROVINCIA DI SONDRIO

209 MORBEGNO  Start Village 4,2 13.50 13.50 13.50 12.20

216 MORBEGNO  km 0 0,0 0,0 144,0 14.00 14.00 14.00 12.30

210 Mantello  sp.4dir 3,8 3,8 140,2 14.04 14.04 14.04 12.33

206 P.L.  sp.4dir 1,5 5,3 138,7 14.06 14.06 14.06 12.35

207 Rogolo  sp.30 0,1 5,4 138,6 14.06 14.06 14.06 12.35

PROVINCIA DI COMO

203 Trivio Fuentes  sp.72 5,9 11,3 132,7 14.12 14.13 14.13 12.41

PROVINCIA DI LECCO

213 Colico  sp.72 3,8 15,1 128,9 14.17 14.18 14.18 12.45 ©

211 Dervio  sp.72 10,2 25,3 118,7 14.29 14.30 14.31 13.10

205 n. 2 gallerie  150m – 50m 1,6 26,9 117,1 14.31 14.32 14.33 13.12

202 Bellano  ss.754 2,9 29,8 114,2 14.34 14.35 14.37 13.14

215 P.L.  ss.754 0,2 30,0 114,0 14.35 14.36 14.37 13.15

483 galleria  ss.754 3,9 33,9 110,1 14.43 14.46 14.48 13.20

497 Bv. per Parlasco  ss.754 1,1 35,0 109,0 14.45 14.47 14.49 13.21

660 Parlasco  ss.753 2,7 37,7 106,3 14.51 14.54 14.57 13.25

470 Cortenova  v.d.Alpini-sp.62 3,9 41,6 102,4 14.56 14.58 15.02 13.29

551 Primaluna  sp.62 3,8 45,4 98,6 15.00 15.03 15.07 13.34

725 Colle Balisio  sp.62 9,1 54,5 89,5 15.12 15.15 15.19 13.45

672 Ballabio  sp.62 3,0 57,5 86,5 15.15 15.19 15.23 13.48

202 Lecco  v.Amendolav.L.da Vinci 8,9 66,4 77,6 15.26 15.30 15.35 14.00 ©

203 Pescate  sp.60 2,7 69,1 74,9 15.29 15.34 15.38 14.18

371 Galbiate  sp.70-sp.58 3,0 72,1 71,9 15.36 15.41 15.47 14.22

598 Ravellino  sp.58 5,9 78,0 66,0 15.44 15.50 15.56 14.29

380 Santa Maria Hoè  v.Como 4,4 82,4 61,6 15.49 15.55 16.01 14.34

344 Rovagnate  ss.342 0,8 83,2 60,8 15.50 15.56 16.02 14.35

460 Sirtori  sp.53 3,9 87,1 56,9 15.56 16.02 16.08 14.41 ©

398 Viganò  v.Nobili 2,2 89,3 54,7 15.58 16.04 16.11 14.58

371 Monticello Brianza  sp.51 2,6 91,9 52,1 16.01 16.07 16.14 15.01

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

247 Lesmo  sp.177 6,9 98,8 45,2 16.10 16.16 16.23 15.10

227 Triuggio  v.Vittorio Veneto 5,0 103,8 40,2 16.16 16.22 16.30 15.17

233 Albiate  sp.6-sp.135 1,8 105,6 38,4 16.18 16.25 16.32 15.19

231 Seregno  C.so Matteotti 4,3 109,9 34,1 16.23 16.30 16.38 15.25 ©

208 Ingresso Circuito  v.Ripamonti 2,0 111,9 32,1 16.25 16.32 16.40 15.42

208 via Monte Resegone  v.Manzoniv.Col di Tenda 2,9 114,8 29,2 16.29 16.36 16.44 15.46

195 CESANO MADERNO  C.so Roma 4,2 119,0 25,0 16.33 16.41 16.49 15.52 ©

208 Ingresso Circuito  v.Rigamonti 5,4 124,4 19,6 16.40 16.48 16.56 |

208 via Monte Resegone  v.Manzoniv.Col di Tenda 3,0 127,4 16,6 16.44 16.51 17.00 |

195 CESANO MADERNO  C.so Roma 4,1 131,5 12,5 16.48 16.56 17.05 |

208 Ingresso circuito  v.Ripamonti 5,5 137,0 7,0 16.55 17.03 17.12 |

208 via Monte Resegone  v.Manzoniv.Col di Tenda 2,9 139,9 4,1 16.58 17.07 17.16 |

195 CESANO MADERNO  C.so Roma 4,1 144,0 0,0 17.03 17.12 17.21 |

NOTE

Red Bull km

km 87.1 – Sirtori

Traguardi Volanti

km 45.4 – Primaluna

km 72.1 – Galbiate

Gran Premio della Montagna

km 37.7 – Parlasco – m 660 (2ª cat.)

km 54.5 – Colle Balisio – m 725 (3ª cat.)

km 78 – Ravellino – m 598 (3ª cat.)