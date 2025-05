Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Giulianova-Castelraimondo: Comuni, Province e Regioni attraversate

Sarà suddivisa tra Abruzzo e Marche l’ottava frazione dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma sabato 17 maggio 2025, con partenza da Giulianova ed arrivo a Castelraimondo dopo 197 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.15, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.25, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.59 e le 17.30. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 8A TAPPA 17 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Sabato 17 maggio – Ottava tappa: Giulianova – Castelraimondo (197 km)

Regioni attraversate: Abruzzo, Marche.

PROVINCIA DI TERAMO

59 GIULIANOVA  Start Village 5,9 12.15 12.15 12.15 10.45

10 GIULIANOVA  km 0 0,0 0,0 197,0 12.25 12.25 12.25 10.55

125 Svinc. per Garrufo/Nereto  sp.17 13,9 13,9 183,1 12.42 12.43 12.43 11.10

169 Garrufo  ss.259 2,4 16,3 180,7 12.45 12.46 12.47 11.13

237 Sant’Egidio alla Vibrata  ss.259 5,3 21,6 175,4 12.51 12.52 12.53 11.19

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

280 Maltignano  ss.259 2,5 24,1 172,9 12.54 12.55 12.57 11.22

226 Bv. per Ascoli Piceno  ss.81 4,4 28,5 168,5 12.59 13.01 13.02 11.26

137 Ascoli Piceno  v.Napoli-ss.4 6,0 34,5 162,5 13.07 13.08 13.10 11.33 ©

205 galleria  1010m 3,3 37,8 159,2 13.11 13.13 13.15 11.56

220 galleria  174m 5,1 42,9 154,1 13.17 13.19 13.22 12.02

209 Bv. per Amandola  sp.237 1,3 44,2 152,8 13.19 13.21 13.23 12.03

299 Roccafl uvione  sp.237 5,7 49,9 147,1 13.26 13.28 13.31 12.10

375 Bv. per Croce di Casale  galleria 100m – ex-sp.237 3,3 53,2 143,8 13.30 13.33 13.36 12.13

729 Croce di Casale  ex-sp.237 7,7 60,9 136,1 13.47 13.52 13.56 12.25

597 Bv. per Comunanza  sp.237 2,6 63,5 133,5 13.51 13.55 14.00 12.29

446 Comunanza  sp.237 6,4 69,9 127,1 13.58 14.03 14.08 12.36 ©

PROVINCIA DI FERMO

499 Amandola  sp.237 8,9 78,8 118,2 14.09 14.14 14.20 13.02

628 Rustici  sp.237 4,6 83,4 113,6 14.16 14.21 14.27 13.08

PROVINCIA DI MACERATA

517 Sarnano  v.De Minicis-sp.120 7,2 90,6 106,4 14.24 14.30 14.36 13.16 ©

1289 Bv. Impianti Sassotetto  sp.120 12,3 102,9 94,1 14.52 15.00 15.09 13.46

1465 Sassotetto  (Valico di S. Maria Maddalena)-sp.120 2,0 104,9 92,1 14.57 15.06 15.16 13.50

1061 Bolognola  sp.47 7,2 112,1 84,9 15.06 15.15 15.25 14.00

654 San Lorenzo al Lago  sp.47 8,7 120,8 76,2 15.16 15.25 15.36 14.09

747 Fiastra  sp.98 1,7 122,5 74,5 15.20 15.30 15.41 14.12

722 Cicconi  sp.95 4,5 127,0 70,0 15.25 15.35 15.46 14.18

437 Pievebovigliana  6,3 133,3 63,7 15.33 15.43 15.54 14.24

410 Pontelatrave  ss.77 1,9 135,2 61,8 15.35 15.45 15.57 14.26

455 Muccia  ss.77 3,4 138,6 58,4 15.39 15.50 16.01 14.30

634 Serravalle di Chienti  sp.79 7,9 146,5 50,5 15.49 16.00 16.12 14.39

1017 Montelago  (Passo Salegri) sp.79 5,6 152,1 44,9 16.02 16.14 16.27 14.45

502 Sefro  sp.97 11,1 163,2 33,8 16.15 16.27 16.41 15.00

454 Pioraco  ss.361 5,0 168,2 28,8 16.21 16.33 16.48 15.06

456 n.3 gallerie  177m, 22m, 171m 0,2 168,4 28,6 16.21 16.34 16.48 15.06

329 Borgo Lanciano  sp.15 4,7 173,1 23,9 16.26 16.39 16.54 15.12

515 Castel Santa Maria  sp.15 4,3 177,4 19,6 16.36 16.49 17.05 15.17

358 Matelica  v.Roma-sp.122 6,7 184,1 12,9 16.44 16.57 17.13 15.25 ©

468 Gagliole  sp.122 6,4 190,5 6,5 16.51 17.06 17.22 15.52

290 Selvalagli  sp.361 4,4 194,9 2,1 16.56 17.11 17.27 15.58

310 CASTELRAIMONDO  C.so Italia 2,1 197,0 0,0 16.59 17.14 17.30 16.01

NOTE

Red Bull km

km 177.4 – Castel Santa Maria

Traguardi Volanti

km 49.9 – Roccafluvione

km 90.6 – Sarnano

Gran Premio della Montagna

km 60.9 – Croce di Casale – m 729 (3ª cat.)

km 104.9 – Sassotetto – m 1465 (1ª cat.)

km 152.1 – Montelago – m 1017 (3ª cat.)

km 190.5 – Gagliole – m 468 (4ª cat.)