Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Castel di Sangro-Tagliacozzo: Comuni, Province e Regioni attraversate

Si svolgerà interamente in Abruzzo la settima tappa dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma venerdì 16 maggio 2025, con partenza da Castel di Sangro ed arrivo a Tagliacozzo dopo 168 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.50, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.55, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.59 e le 17.30. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 7A TAPPA 16 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 16 maggio – Settima tappa: Castel di Sangro – Tagliacozzo (168 km)

Regione attraversata: Abruzzo.

PROVINCIA DI L’AQUILA

797 CASTEL DI SANGRO  Start Village 2,3 12.50 12.50 12.50 11.20

791 CASTEL DI SANGRO  km 0 0,0 0,0 168,0 12.55 12.55 12.55 11.25

1172 Bv. per Roccaraso  v.Napoli 5,3 5,3 162,7 13.09 13.11 13.12 11.32

1238 Roccaraso  v.Roma-ss.17-ss.84 2,1 7,4 160,6 13.12 13.14 13.15 11.35

1319 Rivisondoli  v.Marconi-ss.84 4,5 11,9 156,1 13.18 13.19 13.21 11.41

PROVINCIA DI CHIETI

1260 Valico della Forchetta  sp.158 7,2 19,1 148,9 13.26 13.28 13.30 11.49

PROVINCIA DI L’AQUILA

1159 Le Piane  sp.12 9,9 29,0 139,0 13.37 13.40 13.43 12.00

1068 Campo di Giove  sp.12 3,4 32,4 135,6 13.41 13.44 13.47 12.03

843 Cansano  sp.12 5,7 38,1 129,9 13.48 13.51 13.54 12.12

520 Bv. di Pacentro  ss.487 6,5 44,6 123,4 13.55 13.59 14.02 12.19

413 Sulmona  v.Mazzini-v.Circonvallazione Occ. 5,3 49,9 118,1 14.02 14.05 14.09 12.25 ©

301 Pratola Peligna  v.De Nino-sr.5dir 9,5 59,4 108,6 14.13 14.17 14.21 12.55 ©

389 Raiano  ss.5-sp.9 4,7 64,1 103,9 14.19 14.23 14.28 13.15

398 P.L.  ss.5 0,8 64,9 103,1 14.20 14.24 14.29 13.17

846 Monte Urano  sp.9 5,1 70,0 98,0 14.34 14.39 14.46 13.23

711 Goriano Sicoli  sp.9 2,9 72,9 95,1 14.37 14.43 14.50 13.27

531 Castel di Ieri  ss.5 5,7 78,6 89,4 14.44 14.50 14.57 13.34

477 Castelvecchio Subequo  sp.11 2,0 80,6 87,4 14.46 14.52 14.59 13.37

627 Gagliano Aterno  sp.11 3,5 84,1 83,9 14.54 15.01 15.09 13.41

744 Secinaro  sp.11 4,0 88,1 79,9 14.59 15.07 15.15 13.46

1172 Chalet del Sirente  sp.11 8,0 96,1 71,9 15.18 15.26 15.36 13.55

1395 Vado della Forcella  sp.11 8,8 104,9 63,1 15.30 15.39 15.49 14.06

1282 Rocca di mezzo  ss.696 3,6 108,5 59,5 15.34 15.43 15.54 14.10

1378 Ovindoli  ss.696 7,0 115,5 52,5 15.43 15.52 16.04 14.19 ©

1014 Bv. per Magliano de’ Marsi  sp.24 7,3 122,8 45,2 15.51 16.01 16.13 14.44

1044 Forme  sp.24 8,2 131,0 37,0 16.02 16.12 16.24 15.25

818 Massa d’Albe  sp.62 6,4 137,4 30,6 16.09 16.20 16.32 15.33

728 Magliano de’ Marsi  Circonvallazionesp.62 3,0 140,4 27,6 16.12 16.23 16.36 15.36

698 Scurcola Marsicana  ss.5 6,8 147,2 20,8 16.20 16.32 16.44 15.44

744 Tagliacozzo  v.Roma-sr.5 8,0 155,2 12,8 16.30 16.42 16.55 15.52 ©

1182 Bv. per Marsia  10,2 165,4 2,6 16.52 17.06 17.21 |

1425 TAGLIACOZZO  Marsia 2,6 168,0 0,0 16.59 17.14 17.30 |

NOTE

Red Bull km

km 155.2 – Tagliacozzo

Traguardi Volanti

km 49.9 – Sulmona

km 115.5 – Ovindoli

Gran Premio della Montagna

km 7.4 – Roccaraso – m 1238 (3ª cat.)

km 70 – Monte Urano – m 846 (2ª cat.)

km 104.9 – Vado della Forcella – m 1395 (2ª cat.)

km 168 – TAGLIACOZZO – m 1425 (1ª cat. – arrivo)