Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Alberobello (Pietramadre)-Lecce: Comuni, Province e Regioni attraversate

L’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia martedì 13 maggio 2025: dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento in Albania si disputerà la quarta tappa, con partenza da Alberobello (Pietramadre) ed arrivo a Lecce dopo 189 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.55, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.05, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.01 e le 17.23. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dal Giro d’Italia 2025.

CRONOTABELLA 4A TAPPA 13 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 13 maggio – Quarta tappa: Alberobello (Pietramadre) – Lecce (187 km)

Regione attraversata: Puglia.

PROVINCIA DI BARI

428 ALBEROBELLO  Start Village 4,3 12.55 12.55 12.55 11.30

445 ALBEROBELLO  km 0 0,0 0,0 189,0 13.05 13.05 13.05 11.40

424 Noci  v.Moro-v.Siciliani 8,5 8,5 180,5 13.15 13.15 13.16 11.50

392 Ins. sp.237  sp.237 2,1 10,6 178,4 13.17 13.18 13.19 11.52

372 Putignano  v.Estramurale a Levante-sp.237 6,0 16,6 172,4 13.25 13.25 13.26 12.00

289 Castellana Grotte  v.Monopoli-sp.120 7,4 24,0 165,0 13.34 13.35 13.36 12.08

182 Casello Cavuzzi  sp.120 9,0 33,0 156,0 13.44 13.46 13.48 12.18

24 Polignano a Mare  v.Mart. Dogaliv.Sarnelli 6,3 39,3 149,7 13.52 13.54 13.56 12.25 ©

25 Ins. ss.16  ss.16 1,3 40,6 148,4 13.54 13.56 13.58 12.42

51 Usc. Monopoli Centro/Castellana G.  ss.16 6,7 47,3 141,7 14.02 14.05 14.08 12.47

PROVINCIA DI BRINDISI

88 Usc. per Fasano  v.Roma 11,8 59,1 129,9 14.18 14.21 14.24 12.57

110 Fasano  v.Roma 2,6 61,7 127,3 14.21 14.25 14.28 13.00

84 Pezze di Greco  C.so Nazionale-sp.93 4,9 66,6 122,4 14.27 14.31 14.35 13.06 ©

239 Ostuni  v.Pola-v.Papa Giovanni XXIII 17,6 84,2 104,8 14.50 14.55 15.00 13.40 ©

249 Ceglie Messapica  sp.26 11,1 95,3 93,7 15.05 15.10 15.16 14.12

137 P.L.  sp.26 11,1 106,4 82,6 15.19 15.25 15.31 14.24

139 Francavilla Fontana  v.S.Francesco-sp.56 3,4 109,8 79,2 15.23 15.29 15.36 14.28 ©

137 P.L.  sp.56 1,8 111,6 77,4 15.25 15.31 15.38 14.45

131 Oria  v.D’Oria-v.Torre S.Susanna 4,4 116,0 73,0 15.31 15.37 15.44 14.49

68 Torre Santa Susanna  v.Risorgimento-sp.68 8,7 124,7 64,3 15.41 15.48 15.56 14.59

60 P.L.  sp.68 9,5 134,2 54,8 15.53 16.01 16.09 15.09

61 San Pancrazio Salentino  C.so Umberto I-ss.7ter 1,1 135,3 53,7 15.55 16.02 16.10 15.10

PROVINCIA DI LECCE

46 P.L.  ss.7ter 9,0 144,3 44,7 16.06 16.14 16.22 15.19

45 Guagnano  ss.7ter 0,8 145,1 43,9 16.07 16.15 16.23 15.20

32 Campi Salentina  ss.7ter 4,9 150,0 39,0 16.13 16.21 16.30 15.25

50 Svinc. Tang. Ovest  ss.16-v.Taranto 12,9 162,9 26,1 16.29 16.38 16.48 15.39

48 Lecce-Ingr. Circuito  v.d.Università 2,3 165,2 23,8 16.32 16.41 16.51 15.41

34 Stadio Via del Mare  sp.364-v.d.Libertà 7,4 172,6 16,4 16.41 16.50 17.01 15.50

48 LECCE  v.Calasso-v.d.Università 4,4 177,0 12,0 16.47 16.56 17.07 15.55 ©

34 Stadio Via del Mare  sp.364-v-d-Libertà 7,6 184,6 4,4 16.56 17.06 17.17 |

48 LECCE  v.Calasso 4,4 189,0 0,0 17.01 17.12 17.23 |

NOTE

Red Bull km

km 84.2 – Ostuni

Traguardi Volanti

km 39.3 – Polignano a Mare

km 135.3 – San Pancrazio Salentino

Gran Premio della Montagna

km 16.6 – Putignano – m 372 (4ª cat.)