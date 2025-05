Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Roma con l’eliminazione di Sabalenka. Occasione per tante

La bielorussa Aryna Sabalenka è stata eliminata nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: a battere la numero 1 del mondo è stata la testa di serie numero 8, la cinese Zheng Qinwen, che in semifinale se la vedrà con la statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding.

Poco cambia, dunque, per Jasmine Paolini, che avrebbe potuto incontrare la bielorussa soltanto in finale: l’azzurra, accreditata a Roma della testa di serie numero 6, affronterà nel penultimo atto la statunitense Peyton Stearns, giocatrice finora mai affrontata sul circuito maggiore.

In caso di successo, poi, l’azzurra affronterà in finale una tra la cinese e la statunitense: contro l’asiatica Paolini ha sempre perso in quattro precedenti, anche se le due non si sono mai affrontate nel 2025, mentre contro la nordamericana il bilancio è di 2-1 per Gauff, anche se l’italiana ha vinto l’unico confronto in stagione.

WTA ROMA 2025 – TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

Semifinali

Zheng Qinwen (Cina, 8)-Coco Gauff (Stati Uniti, 4)

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Peyton Stearns (Stati Uniti)