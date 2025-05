Chi è Sofia Tonelli, il nome nuovo della ginnastica artistica: bronzo agli Europei e splendide linee

Sofia Tonelli si è ufficialmente presentata al grande mondo della ginnastica artistica, conquistando una spettacolare medaglia di bronzo alla trave agli Europei. Era inattesa, possiamo chiaramente dirlo. L’azzurra non era tra le grandi favorite sui 10 cm prima della partenza per Lipsia, poi era riuscita a qualificarsi all’atto conclusivo grazie a un ottimo esercizio ma sembravano esserci delle avversarie un po’ più quotate su questo attrezzo.

Nella specialità più insidiosa per il settore femminile, dove l’errore è sempre dietro l’angolo, conta non sbagliare quando conta davvero e la nostra portacolori ha rispettato benissimo questo diktat: ha saputo approfittare della situazione, ha eseguito un esercizio impeccabile e ha potuto fare festa. Si tratta a tutti gli effetti di una rivelazione, perché il grande pubblico non conosceva ancora questa ginnasta e fino a pochi giorni fa era soltanto sul taccuino di qualche addetto ai lavori.

Lunedì era stata bravissima, eseguendo quattro esercizi solidissimi durante la gara a squadre e festeggiando poi la medaglia d’oro con le compagne. Giovedì ha pagato una caduta sulle parallele asimmetriche durante la finale all-around, senza la quale avrebbe potuto anche battagliare per il bronzo. Ieri ha disputato l’atto conclusivo sugli staggi e oggi si è consacrata con grandissima personalità, incantando per la pulizia dell’esecuzione, l’eleganza e delle linee davvero da etoile tenute dall’alto di un fisico longilineo.

La 17enne toscana (è nata a Empoli, in provincia di Firenze, il 18 novembre 2007) è alla sua terza stagione da senior e ha fatto il proprio debutto agli Europei, riuscendo prontamente a consacrarsi. Si allena a Brescia e ha disputato l’ultimo campionato con la Brixia dopo un paio di stagioni con l’Artistica ’81 Trieste e una con la Giglio Montevarchi, concludendo al quarto posto. Nel corso di questa stagione l’abbiamo ammirata anche al Trofeo di Jesolo (prima con l’Italia, tredicesima nell’all-around) e lo scorso anno aveva preso parte a una tappa di Coppa del Mondo (non superò le qualificazioni a Baku). Da qui si riparte verso i prossimi traguardi, l’Italia ha indubbiamente trovato un nome nuovo molto promettente e interessante per costanza e solidità.