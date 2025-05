Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Cala il sipario sugli Europei di tuffi ad Antalya. Un’ultima giornata che vede in programma due finali, quella dell’individuale maschile dai tre metri, con l’Italia che punta su Giovanni Tocci e Matteo Santoro; ed il sincro femminile dalla piattaforma, che non vedrà al via coppie azzurre.

Sicuramente Giovanni Tocci va a caccia del riscatto dopo la delusione dal metro, mentre per Matteo Santoro sarà una gara sicuramente diversa rispetto a quella dell’anno scorso a Belgrado, dove è riuscito a conquistare la medaglia d’argento. Il lotto dei favoriti è davvero amplissimo con presenti il tedesco Moritz Linus Wesemann, il polacco Andrzej Rzeszutek, l’ucraino Kiriil Boliukh e il britannico Matthew Dixon.

Il sincro femminile dalla piattaforma è una gara con solo quattro coppie e dunque sarà medaglia certa per Germania, Spagna ed Ucraina, con la Romania tagliata fuori. Una lotta per l’oro a tre.

L’ultima giornata degli Europei 2025 di tuffi, in programma quest’oggi alle ore 9.00 italiane, sarà coperta in diretta televisiva su Rai Sport ed in diretta streaming da RaiPlay e su Eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2025 OGGI

Mercoledì 28 Maggio (Orari italiani)

Ore 9.00 Eliminatoria 3 Metri Uomini – Eurovisionsport.com

Ore 14.30 Finale Sincro Donne piattaforma – Diretta televisiva su Rai Sport

Ore 16.15 Finale 3 Metri Uomini – Diretta televisiva su Rai Sport

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 28 maggio

Ore 9.00 Eliminatoria 3 Metri Uomini – Giovanni Tocci, Matteo Santoro

Ore 14.30 Finale Sincro donne piattaforma

Ore 16.15 Finale 3 Metri Uomini – ev. Giovanni Tocci, Matteo Santoro

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo per le finali del pomeriggio)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport