Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 22 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 22 maggio, prima giornata degli Europei 2025 di tuffi ad Antalya (Turchia). Una rassegna importante per capire lo stato dell’arte nel Vecchio Continente nell’anno post olimpico. La Nazionale italiana parte così per il nuovo quadriennio a Cinque Cerchi che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028, aprendo alle nuove leve che vorranno ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Per la circostanza il direttore Oscar Bertone ha composto una squadra tra solide certezze come Chiara Pellacani, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, e quale giovane in rampa di lancio. Il riferimento è al campione del mondo juniores dalla piattaforma Simone Conte e Matteo Santoro che, seppur con ancora qualche lieve problema al ginocchio, è pronto a stupire dai tre metri e ovviamente a confermarsi nel sincro mixed in coppia con Pellacani.

Da capire quali potranno essere le prospettive della nuova coppia dalla piattaforma sincro mixed formata da Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini e di quella formata dalla citata Pellacani e dalla rientrante in azzurro Elisa Pizzini che sarà in gara nel sincro dai tre metri. Oggi sarà il giorno del Team Event, con il seguente quartetto: Pellacani, Santoro, Jodoin di Maria e Giovannini.

La prima giornata degli Europei 2025 di tuffi, in programma quest’oggi alle ore 16.15 italiane, sarà coperta in diretta streaming da RaiPlay Sport 1 e su Eurovisionsport.com, mentre in tv ci sarà la differita su RaiSport HD dalle 22.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2025 OGGI

Giovedì 22 maggio (Orari italiani)

Ore 16.15 Team Event ad Antalya (Turchia) – Diretta streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovisionsport.com.

AZZURRI IN GARA

Ore 16.15 Team Event ad Antalya (Turchia) – Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini.

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, ci sarà la differita dalle 22.45 su RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Eurovisionsport.com.

Diretta testuale: OA Sport