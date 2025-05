Calendario Europei ginnastica artistica 2025: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Gli Europei 2025 di ginnastica artistica andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio: la rassegna continentale si disputa sul finire della primavera, posticipata di quasi un mese rispetto alla sua più tradizionale collocazione. Si preannuncia grande spettacolo in terra teutonica, pronta a ospitare il primo grande evento internazionale di questa annata post-olimpica dopo che negli ultimi mesi c’è stato spazio soltanto per alcuni appuntamenti di Coppa del Mondo.

Si incomincerà insolitamente di lunedì con le qualificazioni femminili che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre e si proseguirà il giorno successivo con lo stesso schema al maschile. Mercoledì debutterà la nuova gara a coppie miste: una Nazione schiererà un uomo e una donna che si fronteggeranno in scontri a eliminazione diretta, in modo da lanciare l’esordio di questo format alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Giovedì ci sarà spazio per i due concorsi generali individuali, mentre tra venerdì e sabato si disputeranno le finali di specialità. L’Italia ha tutte le carte in regola per regalare grandi emozioni dopo il dominio inscenato lo scorso anno a Rimini tra le donne e dopo i splendidi risultati conseguiti ai Giochi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Rai Play (palinsesto dettagliato da definire), in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNSTICA ARTISTICA

Lunedì 26 maggio

11.00-12.05 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: prima suddivisione

12.30-14.34 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: seconda suddivisione

15.30-17.34 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: quarta suddivisione (con ITALIA)

Martedì 27 maggio

10.00-12.55 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: prima suddivisione

14.00-16.55 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: seconda suddivisione

17.30-20.30 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: terza suddivisione (con ITALIA)

Mercoledì 28 maggio

17.00-19.20 Gara mista a squadre

Giovedì 29 maggio

14.00-16.05 Concorso generale individuale femminile

18.30-21.20 Concorso generale individuale maschile

Venerdì 30 maggio

16.00-19.45 Finali di Specialità: volteggio femminile e parallele asimmetriche; corpo libero maschile, cavallo con maniglie e anelli

Sabato 31 maggio

13.00-16.40 Finali di Specialità: trave e corpo libero femminile; volteggio maschile, parallele pari e sbarra

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.