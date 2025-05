Calcio, Napoli fermato sul 2-2 dal Genoa. L’Inter torna a -1 e riapre la corsa Scudetto in Serie A

La 36ma giornata della Serie A 2024-2025 di calcio vede riaprirsi la corsa allo Scudetto: il Napoli pareggia in casa per 2-2 contro il Genoa, dopo essere passato per due volte in vantaggio, e l’Inter, corsara per 0-2 in casa del Torino, torna a -1 in classifica a due turni dal termine.

In coda pareggio per 1-1 tra Hellas Verona e Lecce: gli scaligeri restano a +5 sui salentini e vedono avvicinarsi la salvezza, mentre i pugliesi agganciano l’Empoli al terzultimo posto momentaneo. Sussulto d’orgoglio del Monza, già retrocesso e già certo dell’ultimo posto in classifica, che passa per 1-2 in casa dell’Udinese.

SERIE A 2024-2025

36ma giornata

Risultati

Milan – Bologna 3-1 (giocata venerdì)

Como – Cagliari 3-1 (giocata ieri)

Lazio – Juventus 1-1 (giocata ieri)

Empoli – Parma 2-1 (giocata ieri)

Udinese – Monza 1-2

Hellas Verona – Lecce 1-1

Torino – Inter 0-2

Napoli – Genoa 2-2

Venezia-Fiorentina domani ore 18.30

Atalanta-Roma domani ore 20.45

Classifica

Napoli 78

Inter 77

Atalanta* 68

Juventus 64

Lazio 64

Roma* 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina* 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Empoli 28

Lecce 28

Venezia* 26

Monza 18

* = una partita in meno