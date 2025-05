Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Amburgo 2025: orario semifinale, tv, programma, streaming

Domani, venerdì 23 maggio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia formata dai britannici Joe Salisbury e da Neal Skupski nelle semifinali dell’ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, il duo tricolore va in cerca di risposte dopo un periodo di difficoltà. Dopo aver raggiunto la finale agli Australian Open 2025, infatti, gli azzurri hanno fatto fatica a confermarsi.

L’uscita prematura al primo turno degli Internazionali d’Italia 2025 ha fatto suonare definitivamente il campanello d’allarme, ma sembra che in questa sede ci sia stata una reazione. La vittoria odierna contro il britannico Jamie Murray e lo statunitense Rajeev Ram è stata importante per proprio ritrovare certe sensazioni.

Gli azzurri dovranno esprimersi ad alto livello per spuntarla contro avversari collaudati, che bene sanno interpretare le varie fasi di gioco. Si spera che Bolelli e Vavassori abbiano soprattutto in risposta un rendimento all’altezza della situazione in modo poi da far valere alla battuta le proprie qualità.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski, in programma domani sul Centrale dell’ATP500 di Amburgo (Germania), sarà la seconda dello schedule che prenderà il via alle 11.30. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI – SALISBURY/SKUPSKI ATP AMBURGO 2025

Venerdì 23 maggio

CENTRE COURT – Inizio dalle ore 11.30

1. H. Heliovaara / H. Patten [1] vs A. Molteni / F. Romboli

A seguire

2. S. Bolelli / A. Vavassori [3] vs J. Salisbury / N. Skupski

Non prima delle 15.30

3. T. Etcheverry vs F. Cobolli

Non prima delle 17.30

4. F. Auger Aliassime vs A. Rublev [3]

PROGRAMMA COBOLLI-ETCHEVERRY ATP AMBURGO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport