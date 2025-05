Beach volley, Elite16 Ostrava: Scampoli-Bianchi e Gottardi-Orsi Toth scivolano ma sono ancora in corsa!

Giornata negativa per le coppie italiane impegnate all’Elite16 di Ostrava, prestigiosa tappa del Beach Pro Tour in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Dopo il brillante esordio nelle qualificazioni, Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno affrontato oggi la loro prima sfida nel tabellone principale, trovandosi però di fronte un’avversaria di altissimo livello. Le statunitensi Kelly Cheng, campionessa del mondo in carica, e la giovane Molly Shaw hanno imposto fin da subito un ritmo elevato, chiudendo il confronto con un netto 2-0 (21-12, 21-14).

Le azzurre, apparse meno efficaci in fase di cambio palla rispetto al match di ieri, proveranno a riscattarsi domani mattina alle 8:00 nella seconda sfida della Pool F contro il nuovo duo tedesco formato da Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne, all’esordio assoluto come coppia.

Non sorride neanche l’altra formazione tricolore in gara, composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, protagoniste oggi di un’autentica battaglia nella finale del girone contro le ucraine Inna Khmil e Maryna Davidova. Dopo un primo set dominato dalle azzurre con il punteggio di 21-14, le ucraine hanno reagito con carattere nel secondo, vinto ai vantaggi per 22-20. L’equilibrio si è protratto anche nel tie-break, dove però, nonostante un paio di occasioni non concretizzate, Gottardi e Orsi Toth si sono dovute arrendere sul 17-15. Domattina (orario da definire) sedicesimi di finale per la coppia italiana.

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Davidova/Khmil UKR [24] [Q] – Nuss/Brasher USA [1] 2-1 (21-14, 12-21, 20-18)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12] – Álvarez M/Moreno ESP [13] 2-1 (21-15, 19-21, 15-13)

Davidova/Khmil UKR [24] [Q] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12] 2-1 (14-21, 22-20, 17-15)

Nuss/Brasher USA [1] – Álvarez M/Moreno ESP [13] 2-0 (21-10, 21-13)

Pool B

Müller/Tillmann GER [2] – Harward/Phillips USA [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Klinger D./Klinger R. AUT [11] – Hildreth/Van Gunst USA [14] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

Harward/Phillips USA [23] [Q] – Hildreth/Van Gunst USA [14] [Q] 0-2 (14-21, 10-21)

Müller/Tillmann GER [2] – Klinger D./Klinger R. AUT [11] 0-2 (21-23, 16-21)

Pool C

Cannon/Kraft USA [3] – Konink/Schoon NED [22] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)

Hüberli/Kernen SUI [10] – Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q] 2-1 (17-21, 21-19, 15-12)

Cannon/Kraft USA [3] – Hüberli/Kernen SUI [10] 1-2 (21-11, 20-22, 12-15)

Konink/Schoon NED [22] [Q] – Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q] 0-2 (15-21, 19-21)

Pool D

Carol/Rebecca BRA [4] – Kraft/Hodel USA [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Anouk/Zoé SUI [9] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-1 (21-12, 18-21, 24-22)

Kraft/Hodel USA [21] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 0-2 (18-21, 17-21)

Carol/Rebecca BRA [4] – Anouk/Zoé SUI [9] 2-1 (21-16, 15-21, 16-14)

Pool E

Thamela/Victoria BRA [5] – Donlin/Denaburg USA [20] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 21-19)

Tina/Anastasija LAT [8] – Michelle/Poletti PAR [17] [Q] 2-0 (21-15, 21-14)

Donlin/Denaburg USA [20] [Q] – Michelle/Poletti PAR [17] [Q] (in programma – 30 maggio, 08:00)

Thamela/Victoria BRA [5] – Tina/Anastasija LAT [8] (in programma – 30 maggio, 08:50)

Pool F

Shaw/Cheng USA [6] – Scampoli/Bianchi ITA [19] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)

Melissa/Brandie CAN [7] – Ittlinger/Grüne GER [18] [Q] 2-0 (21-10, 21-18)

Scampoli/Bianchi ITA [19] [Q] – Ittlinger/Grüne GER [18] [Q] (in programma – 30 maggio, 08:00)

Shaw/Cheng USA [6] – Melissa/Brandie CAN [7] (in programma – 30 maggio, 08:50)

TORNEO MASCHILE

Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)

Plavins/Fokerots LAT [12] – Nicolaidis/Carracher AUS [13] 2-1 (21-14, 15-21, 16-14)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Plavins/Fokerots LAT [12] (in programma – 30 maggio, 11:40)

Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] – Nicolaidis/Carracher AUS [13] (in programma – 30 maggio, 14:20)

Pool B

Boermans/de Groot NED [2] – Sepka/Sedlak CZE [23] [Q] 1-2 (24-26, 21-16, 10-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA [11] – Henning/Wüst GER [14] [Q] 2-1 (21-18, 14-21, 15-11)

Sepka/Sedlak CZE [23] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [11] (in programma – 30 maggio, 12:30)

Boermans/de Groot NED [2] – Henning/Wüst GER [14] [Q] (in programma – 30 maggio, 14:20)

Pool C

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [3] – Sagstetter/Sagstetter GER [22] [Q] 0-2 (16-21, 20-22)

Mol, H./Berntsen NOR [10] – Schalk/Shaw USA [15] [Q] 1-2 (21-17, 18-21, 12-15)

Sagstetter/Sagstetter GER [22] [Q] – Schalk/Shaw USA [15] [Q] (in programma – 30 maggio, 10:40)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [3] – Mol, H./Berntsen NOR [10] (in programma – 30 maggio, 13:30)

Pool D

Åhman/Hellvig SWE [4] – Just/Huster GER [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Partain/Benesh USA [9] – Trousil/Dzavoronok CZE [16] 2-0 (21-19, 21-12)

Åhman/Hellvig SWE [4] – Partain/Benesh USA [9] (in programma – 30 maggio, 09:50)

Just/Huster GER [21] [Q] – Trousil/Dzavoronok CZE [16] (in programma – 30 maggio, 10:40)

Pool E

Cherif/Ahmed QAT [5] – Bassereau/Aye, C. FRA [20] [Q] 2-1 (16-21, 21-19, 15-8)

Ehlers/Wickler GER [8] – Dressler/Waller AUT [17] [Q] 1-2 (21-19, 16-21, 16-18)

Cherif/Ahmed QAT [5] – Dressler/Waller AUT [17] [Q] (in programma – 30 maggio, 09:50)

Bassereau/Aye, C. FRA [20] [Q] – Ehlers/Wickler GER [8] (in programma – 30 maggio, 13:30)

Pool F

Perusic/Schweiner CZE [6] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [19] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

Łosiak/Bryl POL [7] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-19)

Perusic/Schweiner CZE [6] – Łosiak/Bryl POL [7] (in programma – 30 maggio, 11:40)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [19] [Q] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] (in programma – 30 maggio, 12:30)