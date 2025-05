Beach volley, azzurre avanti tutta a Ostrava: debutto vincente per Scampoli/Bianchi e Gottardi/Orsi Toth

Inizia con il piede giusto la spedizione italiana al quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2025, in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Le due coppie azzurre in gara, Claudia Scampoli/Giada Bianchi e Valentina Gottardi/Rossella Orsi Toth, hanno entrambe centrato il successo nelle rispettive partite odierne, guadagnandosi così un posto tra le protagoniste della seconda giornata di gare.

Scampoli e Bianchi, impegnate nelle qualificazioni, hanno superato con determinazione le giapponesi Shiba/Reika con un netto 2-0 (21-13, 27-25). Un primo set dominato e un secondo risolto ai vantaggi hanno permesso alla coppia federale di accedere al tabellone principale, dove domani affronteranno le statunitensi Shaw/Cheng nella semifinale del girone. Per le azzurre si tratta di un’opportunità importante per misurarsi contro avversarie di alto livello e tentare l’accesso diretto ai quarti di finale.

Grande battaglia anche per Gottardi e Orsi Toth, che hanno avuto la meglio in tre set sulle spagnole Álvarez/Moreno, coppia esperta e già quinta classificata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le italiane si sono imposte con il punteggio di 2-1 (21-15, 19-21, 15-13) al termine di un match combattuto e di alto livello tecnico. Domani le attende la decisiva sfida di semifinale del girone contro le ucraine Davidova/Khmil, con in palio la leadership del gruppo.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Konink/Schoon NED [9] – Sonneville/Piersma B. NED [8] 2-0 (21-13, 21-18)

Clancy/Milutinovic AUS [13] – Donlin/Denaburg USA [4] 0-2 (10-21, 10-21)

van Driel, E./Bekhuis NED [5] – Davidova/Khmil UKR [12] 1-2 (21-11, 16-21, 14-16)

Scampoli/Bianchi ITA [3] – Shiba/Reika JPN [14] 2-0 (21-13, 27-25)

Michelle/Poletti PAR [1] – Kylie/Pavelková A. CZE [16] 2-1 (21-16, 18-21, 17-15)

Paulikiene/Raupelyte LTU [11] – Kraft/Hodel USA [6] 1-2 (21-23, 21-14, 12-15)

Whitmarsh/Newberry USA [7] – Harward/Phillips USA [10] 1-2 (23-21, 14-21, 7-15)

Ciezkowska/Lunio POL [15] – Ittlinger/Grüne GER [2] 0-2 (19-21, 19-21)

Pool A

Nuss/Brasher USA [1] – Davidova/Khmil UKR [24] [Q] 1-2 (14-21, 21-12, 18-20)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12] – Álvarez M/Moreno ESP [13] 2-1 (21-15, 19-21, 15-13)

29 maggio 16:10: Davidova/Khmil UKR [24] [Q] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12]

29 maggio 18:00: Nuss/Brasher USA [1] – Álvarez M/Moreno ESP [13]

Pool B

Müller/Tillmann GER [2] – Harward/Phillips USA [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Klinger D./Klinger R. AUT [11] – Hildreth/Van Gunst USA [14] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

29 maggio 16:10: Harward/Phillips USA [23] [Q] – Hildreth/Van Gunst USA [14] [Q]

29 maggio 17:10: Müller/Tillmann GER [2] – Klinger D./Klinger R. AUT [11]

Pool C

Cannon/Kraft USA [3] – Konink/Schoon NED [22] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)

Hüberli/Kernen SUI [10] – Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q] 2-1 (17-21, 21-19, 15-12)

29 maggio 15:20: Cannon/Kraft USA [3] – Hüberli/Kernen SUI [10]

29 maggio 17:10: Konink/Schoon NED [22] [Q] – Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q]

Pool D

Carol/Rebecca BRA [4] – Kraft/Hodel USA [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Anouk/Zoé SUI [9] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-1 (21-12, 18-21, 24-22)

29 maggio 15:20: Kraft/Hodel USA [21] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [16]

29 maggio 18:00: Carol/Rebecca BRA [4] – Anouk/Zoé SUI [9]

Pool E

29 maggio 08:00: Thamela/Victoria BRA [5] – Donlin/Denaburg USA [20] [Q]

29 maggio 08:00: Tina/Anastasija LAT [8] – Michelle/Poletti PAR [17] [Q]

Pool F

29 maggio 08:50: Shaw/Cheng USA [6] – Scampoli/Bianchi ITA [19] [Q]

29 maggio 08:50: Melissa/Brandie CAN [7] – Ittlinger/Grüne GER [18] [Q]

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Hölting Nilsson/Andersson E. SWE [1] – Hörl/Pristauz AUT [16] 0-2 (16-21, 16-21)

Pascariuc P./Horst AUT [9] – Bassereau/Aye C. FRA [8] 0-2 (14-21, 18-21)

Pfretzschner L./Winter GER [3] – Sepka/Sedlak CZE [14] 0-2 (13-21, 23-25)

Sagstetter/Sagstetter GER [13] – Haussener/Friedli SUI [4] 2-1 (18-21, 21-14, 16-14)

Pedrosa/Campos POR [5] – Arthur/Adrielson BRA [12] 2-0 (21-18, 21-17)

Just/Huster GER [11] – Pedro/Renato BRA [6] 2-0 (21-17, 21-17)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [7] – Hammarberg/Berger T. AUT [10] 2-0 (22-20, 21-17)

Bedritis/Rinkevics LAT [15] – Dressler/Waller AUT [2] 0-2 (16-21, 13-21)

Pool A

29 maggio 14:20: Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hörl/Pristauz AUT [24] [Q]

29 maggio 14:20: Plavins/Fokerots LAT [12] – Nicolaidis/Carracher AUS [13]

30 maggio: Winner of Match 1 – Winner of Match 2

30 maggio: Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

29 maggio 13:30: Boermans/de Groot NED [2] – Sepka/Sedlak CZE [23] [Q]

29 maggio 13:30: Evandro/Arthur Lanci BRA [11] – Henning/Wüst GER [14] [Q]

30 maggio: Winner of Match 3 – Winner of Match 4

30 maggio: Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

29 maggio 12:30: Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [3] – Sagstetter/Sagstetter GER [22] [Q]

29 maggio 12:30: Mol, H./Berntsen NOR [10] – Schalk/Shaw USA [15] [Q]

30 maggio: Winner of Match 5 – Winner of Match 6

30 maggio: Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

29 maggio 10:40: Åhman/Hellvig SWE [4] – Just/Huster GER [21] [Q]

29 maggio 10:40: Partain/Benesh USA [9] – Trousil/Dzavoronok CZE [16]

30 maggio: Winner of Match 7 – Winner of Match 8

30 maggio: Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

29 maggio 09:50: Cherif/Ahmed QAT [5] – Bassereau/Aye, C. FRA [20] [Q]

29 maggio 09:50: Ehlers/Wickler GER [8] – Dressler/Waller AUT [17] [Q]

30 maggio: Winner of Match 9 – Winner of Match 10

30 maggio: Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

29 maggio 11:40: Perusic/Schweiner CZE [6] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [19] [Q]

29 maggio 11:40: Łosiak/Bryl POL [7] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q]

30 maggio: Winner of Match 11 – Winner of Match 12

30 maggio: Loser of Match 11 – Loser of Match 12