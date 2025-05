Atletica, World Relays 2025 oggi: orari sabato 10 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Tutto pronto a Guangzhou per la giornata d’apertura delle World Relays 2025, evento globale per le staffette che mette in palio la qualificazione ai Mondiali di atletica a Tokyo. In Cina verranno assegnati nello specifico 14 pass (sui 16 a disposizione) in ognuna delle cinque specialità presenti nel programma della rassegna iridata: 4×100 uomini e donne; 4×400 uomini, donne e mista.

Debutto alle World Relays per la 4×100 mista (assente però ai Mondiali di Tokyo), gara sperimentale che verrà introdotta alle Olimpiadi già a Los Angeles 2028. Quest’oggi andranno in scena le batterie di tutte le staffette, mentre domani sarà il momento della verità con le finali e soprattutto con i turni di ripescaggio per la qualificazione mondiale.

Fari puntati in casa Italia sulla 4×100 maschile campione d’Europa in carica, che punta all’accesso in finale nonostante l’assenza per infortunio di Marcell Jacobs. Il quartetto azzurro composto da Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu dovrà vedersela nella heat numero 4 con Stati Uniti, Brasile, Cina, Spagna, Botswana e Paraguay con la difficile missione di prendersi uno dei due posti disponibili per la finale e quindi di conseguenza per Tokyo (senza dover attendere la seconda giornata).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata delle World Relays 2025. Il day-1 della manifestazione verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (dalle ore 14.00 in poi); in diretta streaming su RaiPlay Sport 1; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD RELAYS 2025 OGGI

Sabato 10 maggio

13.01 4×100 (mista), batterie

13.22 4×400 (mista), batterie

14.03 4×100 (femminile), batterie

14.25 4×100 (maschile), batterie

14.53 4×400 (femminile), batterie

15.23 4×400 (maschile), batterie

PROGRAMMA WORLD RELAYS OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 14.00 in poi.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI WORLD RELAYS

4×100 (mista): Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, Samuele Ceccarelli.

4×400 (mista): Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi, Virginia Troiani.

4×100 (femminile): Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Alessia Pavese.

4×100 (maschile): Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.

4×400 (femminile): Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione.

4×400 (maschile): Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati.