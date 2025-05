Atletica oggi, Diamond League Doha 2025: orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 16 maggio (a partire dalle ore 16.48) va in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo il doppio appuntamento in Cina, si resta in Asia per la tradizionale prova di Doha (Qatar) a cui prenderanno parte ben sei italiani.

Grande attesa per Filippo Tortu, che tornerà in scena dopo aver guidato la 4×100 alle World Relays: il brianzolo si cimenterà sui 200 metri incrociando il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico, gli statunitensi Courtney Lindsey e Kyree King, il liberiano Joseph Fahnbulleh, il canadese Aaron Brown. Lorenzo Simonelli esordirà sui 110 ostacoli dopo una stagione indoor condizionata dagli infortuni ma culminata con il quarto posto ai Mondiali. Il Campione d’Europa dovrà vedersela con tre dei primi quattro delle ultime Olimpiadi: lo statunitense d’argento Daniel Roberts, il giamaicano di bronzo Rasheed Broadbell, lo spagnolo quarto Enrique Llopis.

Alessandro Sibilio sarà impegnato sui 400 ostacoli: il vicecampione europeo ha aperto l’annata agonistica con il 45.82 sui 400 piani e ora cercherà conferme tra le barriere, affrontando tra gli altri il giamaicano Malik James-King e lo statunitense CJ Allen. Debutto assoluto per Matteo Sioli in Diamond League: il 19enne, fresco bronzo agli Europei Indoor, proverà a brillare nel salto in alto insieme a Marco Fassinotti, in un gara dove sarà presente l’intero podio dei Giochi (il neozelandese Hamish Kerr, lo statunitense Shelby McEwen, il padrone di casa Mutaz Essa Barshim).

Al via anche Roberta Bruni nel salto con l’asta, dove spiccano la statunitense Katie Moon (oro mondiale) e la canadese Alysha Newman (bronzo olimpico). Tra i grandi big stranieri andranno seguite la giamaicane Shelly-Ann Fraser-Pryce e la svizzera Mujinga Kambundji sui 100 metri, Winfred Yavi dal Bahrain sui 3000 siepi, Thea LaFond da Dominica nel salto triplo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League in programma oggi a Doha. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) a partire dalle ore 18.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 18.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE DOHA OGGI

Venerdì 16 maggio

16.48 Lancio del disco maschile

17.02 Salto con l’asta femminile

17.23 Salto triplo femminile

18.04 400 metri femminile

18.10 Salto in alto maschile

18.13 800 metri maschile

18.24 110 ostacoli

18.36 100 metri femminile

18.43 Tiro del giavellotto maschile

18.45 5000 metri maschile

19.08 1500 metri femminile

19.22 200 metri maschile

19.33 400 ostacoli maschile

19.44 3000 siepi femminile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE DOHA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 18.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 18.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE DOHA

Venerdì 16 maggio

17.02 Salto con l’asta femminile: Roberta Bruni

18.10 Salto in alto maschile: Luca Sito, Marco Fassinotti

18.24 110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

19.22 200 metri maschile: Filippo Tortu

19.33 400 ostacoli maschile: Alessandro Sibilio