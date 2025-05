Atletica oggi, Diamond League Rabat 2025: orari, programma, tv, italiani in gara

Quest’oggi, domenica 26 maggio, si terrà a Rabat il quarto appuntamento stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. In Marocco vedremo in azione ben dieci atleti azzurri nell’ultima tappa in calendario prima del Golden Gala, previsto tra poco meno di due settimane (venerdì 6 giugno) a Roma.

Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista nel meeting africano soprattutto con la regina del mezzofondo europeo Nadia Battocletti, impegnata nei 3000 metri al debutto stagionale outdoor su pista, ma anche con il primatista italiano Leonardo Fabbri e con Zane Weir nel getto del peso. Iscritti a Rabat anche Matteo Sioli e Marco Fassinotti nell’alto, Elena Carraro e Giada Carmassi nei 100hs, Eloisa Coiro negli 800, Ayomide Folorunso nei 400hs e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Rabat. Il meeting marocchino verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE RABAT 2025

Domenica 26 maggio

19.20 Salto in alto (maschile)

19.28 Getto del peso (maschile)

19.41 100 ostacoli (femminile) – non valevole per la Diamond League

19.45 Salto con l’asta (femminile)

19.50 1500 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League

20.04 400 ostacoli (femminile)

20.15 100 metri (maschile)

20.25 800 metri (maschile)

20.35 100 metri (femminile)

20.41 Tiro del giavellotto (femminile)

20.44 400 metri (maschile)

20.54 1500 metri (maschile)

21.07 3000 metri (femminile)

21.25 200 metri (maschile)

21.34 800 metri (femminile)

21.46 3000 siepi (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE RABAT 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, dalle ore 20.00; Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE RABAT

Salto in alto (maschile): Matteo Sioli e Marco Fassinotti.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri e Zane Weir.

100 ostacoli (femminile): Elena Carraro e Giada Carmassi.

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.

3000 metri (femminile): Nadia Battocletti.

800 metri (femminile): Eloisa Coiro.