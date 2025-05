Atletica, Meeting Savona 2025 oggi: dove vederlo in tv, orari, programma, italiani in gara

Oggi mercoledì 21 maggio (a partire dalle ore 15.50) andrà in scena il Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento di atletica ospitato dal centro sportivo Giulio Ottolia nella località ligure. L’evento si conferma sempre di notevole caratura tecnica e anche quest’anno regalerà grande spettacolo, con la presenza di diversi italiani di spicco.

Leonardo Fabbri e Lorenzo Simonelli cercheranno di prendersi la scena tra getto del peso e 110 ostacoli: il toscano fu protagonista di una superlativa spallata da 22.95 metri lo scorso anno (record italiano, poi ritoccato di tre centimetri alle finali di Diamond League) ed è reduce da un paio di gare al di sotto dei 21 metri ma il confronto con Zane Weir e Nick Ponzio dovrebbe stimolarlo, mentre il laziale ha aperto la stagione outdoor senza esaltare in Diamond League a Doha.

Chi ha invece vinto nel massimo circuito internazionale itinerante è Alessandro Sibilio, che si è imposto sui 400 ostacoli in Qatar e cercherà conferme in questo appuntamento. Sul giro di pista con barriere vedremo all’opera anche Ayomide Folorunso, mentre sui 100 metri si cimenteranno Matteo Melluzzo e Lorenzo Patta, reduci dalle World Relays. Sui 400 metri piani ci sarà spazio per Virginia Troiani e Alessandra Bonora, mentre Mohad Abdikadar e Joao Bussotti saranno i riferimenti italiani sui 1500 metri.

Sui 200 metri, invece, vedremo all’opera Dalia Kaddari, Vittoria Fontana, Margherita Castellani, Andrea Federici, Diego Nappi. Ottavia Cestonaro ed Erika Saraceni cercheranno di mettersi in luce nel salto triplo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Savona. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING DI SAVONA OGGI

Mercoledì 21 maggio

15.50 Salto triplo femminile

15.55 100 metri paralimpici maschile

16.00 Getto del peso maschile

16.05 100 metri femminile, batterie

16.20 100 metri maschile, batterie

16.45 200 metri femminile

16.52 200 metri maschile

17.10 110 ostacoli

17.20 Salto triplo maschile

17.25 100 ostacoli

17.35 100 metri femminile, finale

17.42 100 metri maschile, finale

17.55 400 metri maschile

18.02 400 metri femminile

18.15 400 ostacoli maschile

18.30 400 ostacoli femminile

18.45 1500 metri maschile

PROGRAMMA MEETING DI SAVONA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA MEETING DI SAVONA (AZZURRI DI PUNTA)

Mercoledì 21 maggio

15.50 Salto triplo femminile: Ottavia Cestonaro, Erika Saraceni

16.00 Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri, Zane Weir, Nick Ponzio

16.05 100 metri femminile, batterie: Gloria Hooper, Alessia Pavese, Alice Pagliarini

16.20 100 metri maschile, batterie: Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo

16.45 200 metri femminile: Dalia Kaddari, Vittoria Fontana, Margherita Castellani

16.52 200 metri maschile: Andrea Federici, Diego Nappi

17.10 110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

17.20 Salto triplo maschile: Emmanuel Ihemeje, Simone Biasutti

17.25 100 ostacoli: Elena Carraro, Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro

17.42 100 metri maschile, finale: Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo

17.55 400 metri maschile: Lorenzo Benati

18.02 400 metri femminile: Alessandra Bonora

18.15 400 ostacoli maschile: Alessandro Sibilio

18.30 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori

18.45 1500 metri maschile: Joao Bussotti, Mohad Abdikadar