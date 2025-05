Atletica, Lorenzo Simonelli e Ayomide Folorunso tengono a battesimo la Grand Slam Track

Lorenzo Simonelli sarà uno dei grandi protagonisti della terza tappa della Grand Slam Track, la nuova lega di atletica ideata da Michael Johnson e che sta facendo concorrenza alla Diamond League. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli sarà impegnato a Philadelphia (USA) nella serata di sabato 31 maggio: dopo l’esordio di Doha (13.44) e il successo di Savona (13.24 ventoso) il laziale si rimetterà in gioco fronteggiando una concorrenza di grande spessore.

Tra i rivali più importanti del primatista italiano (13.05 lo scorso anno in occasione del trionfo continentale a Roma) spicca lo statunitense Cordell Tinch, quarto al mondo all-time e primatista mondiale stagionale con il vertiginoso 13.06 corso a Keqiao qualche settimana fa. Ai blocchi di partenza anche Trey Cunningham, lo statunitense Daniel Robberts (argento olimpico a Parigi 2024) e il polacco Jakub Szymanski (campione europeo sui 60 ostacoli).

All’evento parteciperà anche Ayomide Folorunso, impegnata sui 400 ostacoli sempre nella giornata di sabato. Dopo l’esordio di Savona (55.46) e il terzo posto in Diamond League a Rabat (54.74), l’azzurra si rimetterà in gioco incrociando diverse stelle come le statunitensi Dalilah Muhammad e Anna Cockrell, le giamaicane Andrenette Knight e Rushell Clayton. Simonelli e Folorunso, primi italiani a gareggiare nella Grande Slam Track, torneranno poi in pista nella giornata di domenica per cimentarsi rispettivamente su 100 metri e 400 metri piani.