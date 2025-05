Atletica, l’Italia completa l’opera con la 4×100 femminile: quattro staffette ai Mondiali

L’Italia è riuscita a qualificare anche la 4×100 femminile ai Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre. La nostra Nazionale non era riuscita a raggiungere l’obiettivo nelle batterie delle World Relays, ma nei ripescaggi odierni sulla pista di Guangzhou (Cina) non ci sono stati problemi e così ci sarà anche la staffetta veloce delle donne nella prossima rassegna iridata. Il Bel Paese firma così un quattro su cinque dopo aver timbrato il cartellino con 4×100 maschile, 4×400 mista e 4×400 femminile, mentre la 4×400 uomini è per il momento fuori e dovrà inseguire il cronometro per meritarsi la partecipazione.

Nonostante la pesantissima assenza di Zaynab Dosso (leggero affaticamento fisico dopo aver conquistato l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali sui 60 metri durante la stagione indoor), il quartetto tricolore si è mosso con disinvoltura in terra asiatica e ha concluso al secondo posto con il tempo di 43.12 (facevano festa le prime tre classifica di ogni serie). Una ritrovata Vittoria Fontana si è mossa in 11.88 e ha scambiato bene con Dalia Kaddari, che ha fatto andare i cavalli in maniera convincente (43.12).

La situazione era decisamente comoda, buon testimone nelle mani di Irene Siragusa, che controlla in curva (10.51) e lancia una solida Alessia Pavese (10.51) che porta al traguardo il testimone. Le azzurre hanno concluso alle spalle della Francia (43.06) e davanti al Cile (43.74), mentre dalla seconda sono state promosse Cina (43.03), Svizzera (43.35) e Polonia (43.38).