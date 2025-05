Atletica, le formazioni dell’Italia per le World Relays: finali e ripescaggi, cambi per inseguire i Mondiali

Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana di atletica, ha definito le formazioni per l’ultima giornata delle World Relays. Dopo essere riuscita a qualificare la 4×100 maschile e la 4×400 femminile ai Mondiali, l’Italia spera di staccare il pass iridato anche con le altre tre staffette. Il Professore ha apportato alcune modifiche nei quartetti rispetto al turno di ieri, con l’intento di cercare l’en-plein al netto di alcune assenze che stanno pesando sul movimento tricolore.

Immutata la 4×100 maschile, che in finale punta al risultato di lusso anche senza Marcell Jacobs: Fausto Desalu al lancio, Matteo Melluzzo sul primo rettilineo, Lorenzo Patta in curva, Filippo Tortu in chiusura. Non cambia anche la 4×100 femminile, costretta ai ripescaggi per meritarsi il volo per Tokyo, ma con ampie possibilità di riuscirci: Vittoria Fontana sui blocchi di partenza, i cavalli di Dalia Kaddari in seconda frazione, Irene Siragusa in terza per lanciare la chiusura di Alessia Pavese.

La 4×100 mista sarà gara olimpica a Los Angeles 2028, ma non sarà presente nel programma dei prossimi Mondiali: gli azzurri sono in finale, soltanto Gaya Bertello è stata confermata mentre Alice Pagliarini, Andrea Federici e Samuele Ceccarelli lasciano il posto a Chiara Melon, Roberto Rigali e Stephen Awuah Baffour. Grandi avvicendamenti nelle 4×400: dalla mista escono Lapo Bianciardi, Rebecca Borga e Matteo Raimondi, resta Virginia Troiani che sarà affiancata da Edoardo Scotti, Vladimir Aceti e Alice Mangione.

La 4×400 maschile perde dunque due elementi di rilievo e correrà con Lapo Bianciardi, Lorenzo Benati, Francesco Rossi, Matteo Raimondi: forse è il gruppo che rischia maggiormente nei ripescaggi, dove verranno messi in palio sei pass per i Mondiali. Sul miglio si insegue l’obiettivo con uomini e mista, le donne sono già certe del biglietto per Tokyo e disputeranno la finale con l’inserimento di Rebecca Borga al posto di Alice Mangione per affiancare Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora.

FORMAZIONI ITALIANI WORLD RELAYS

4X100 MASCHILE: Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Filippo Tortu

4X400 MASCHILE: Lapo Bianciardi, Lorenzo Benati, Francesco Rossi, Matteo Raimondi

4X100 FEMMINILE: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Alessia Pavese

4X400 FEMMINILE: Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Rebecca Borga

4X100 MISTA: Chiara Melon, Gaya Bertello, Roberto Rigali, Stephen Awah Baffour

4X400 MISTA: Edoardo Scotti, Virginia Troiani, Vladimir Aceti, Alice Mangione