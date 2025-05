Atletica, Italia rimandata con la 4×100 femminile: serve il ripescaggio per andare ai Mondiali

L’Italia ha dovuto fare a meno di Zaynab Dosso per le World Relays a causa di un leggero fastidio fisico e chiaramente il potenziale della 4×100 femminile era parecchio ridotto senza la fresca Campionessa d’Europa e vice campionessa del mondo indoor dei 60 metri. Sulla pista bagnata di Guangzhou (Cina) era difficile rientrare nelle prime due posizioni della propria batteria o siglare uno dei due tempi di ripescaggio per qualificarsi ai Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre, visto che il sorteggio della vigilia non era stato particolarmente favorevole per il quartetto tricolore.

L’Italia ha concluso la propria batteria al quarto posto con il tempo di 43.30, alle spalle degli USA (42.86), del Canada (43.11) e dei Paesi Bassi (43.13). La partenza di Vittoria Fontana è stata imballata e le è servito qualche istante per riprendere un po’ di fluidità prima di passare un buon testimone a Dalia Kaddari, la quale ha percorso un rettilineo di ottimo respiro tecnico e ha scambiato agevolmente con Irene Siragusa. Il passaggio del bastoncino tra la toscana e Alessia Pavese è stato troppo lungo, l’ultima frazionista non è riuscita a prendere velocità, ha subito il sorpasso della fulminea canadese Audrey Leduc e le azzurre hanno concluso in quarta piazza.

Per qualificarsi ai Mondiali si dovrà passare dal ripescaggio di domani: ci saranno dieci squadre e verranno messi in palio sei posti, compito a questo punto alla portata delle azzurre, che saranno tra le favorite insieme ad Australia, Francia, Polonia e Svizzera. Nella prima batteria ha prevalso il Belgio (42.80) davanti alla Gran Bretagna (42.92), mentre la Spagna ha avuto la meglio nella seconda (42.18 contro 42.51), ripescaggi per Germania (42.98) e Paesi Bassi (43.13).