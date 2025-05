Atletica, Chebet e Battocletti infiammano la Diamond League. Otterdahl toglie la world lead a Fabbri

A Rabat (Marocco) è andata in scena la quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Nadia Battocletti ha firmato il record italiano dei 3000 metri, sono arrivate delle world lead molto interessanti e un paio di podi italiani firmati da Ayomide Folorunso e Marco Fassinotti. Prossimo appuntamento a Roma il 6 giugno.

RISULTATI DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

3000 METRI (FEMMINILE) – La distanza non è olimpica o mondiale, ma le prestazioni sono state tecnicamente enormi. La keniana Beatrice Chebet ha vinto in 8:11.56 (secondo tempo della storia), la nostra Nadia Battocletti ha chiuso in seconda piazza e ha firmato il record italiano (8:26.27) precedendo l’irlandese Sarah Healy (8:27.02).

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Lo statunitense Payton Otterdahl ha trovato la spallata vincente all’ultimo tentativo, spedendo l’attrezzo a 21.97 metri e siglando così la miglior prestazione mondiale stagionale (due centimetri meglio di quanto fatto da Leonardo Fabbri in inverno). A seguire il giamaicano Rajindra Campbell (21.95) e il connazionale Joe Kovacs (21.52), Leonardo Fabbri ottavo (21.03) e Zane Weir undicesimo (20.11).

3000 SIEPI (MASCHILE) – Il pubblico attendeva il suo beniamino Soufiane El Bakkali, che non ha deluso le aspettative vincendo con il mondiale stagionale (8:00.70). Alle sue spalle l’incredibile tedesco Frederik Ruppert, che ha demolito il record nazionale (8:01.49).

100 METRI (MASCHILE) – Il sudafricano Akani Simbine, detentore della world lead, si conferma in ottima forma e vince in 9.95 (0,6 m/s di vento a favore), distanziando il keniano Ferdinand Omanyala (10.05) e lo statunitense Fred Kerley (10.07).

200 METRI (MASCHILE) – Non arriva il tempone: vince lo statunitense Courtney Lindsey (20.04) davanti al liberiano Joseph Fahnbulleh (20.12). Non ha preso il via il botswano Letsile Tebogo, il Campione Olimpico del mezzo giro che si era rialzato nel finale dei 100 metri.

800 METRI (MASCHILE) – Il botswano Tshepiso Masalela ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale (1:42.70), alle sue spalle si sono piazzati il britannico Max Burgin (1:43.34) e il keniano Emmanuel Wanyonyi (1:43.37).

100 METRI (FEMMINILE) – Non si scende sotto gli undici secondi con 0,2 m/s di brezza alle spalle, la giamaicana Shericka Jackson prevale in 11.04 davanti alla liberiana Maia McCoy (11.08) e alla statunitense Jacious Sears (11.11).

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – L’olandese Femke Bol ha giganteggiato con un perentorio 52.46 facendo gara solitaria, distaccate la giamaicana Andrenette Knight (53.90) e la nostra Ayomide Folorunso (54.74).

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Il neozelandese Hamish Kerr ha vinto con un percorso netto fino a 2.25. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha prevalso nei confronti del nostro Marco Fassinotti e dell’australiano Yual Reath, che hanno superato la quota al secondo tentativo e hanno sbagliato anche a 2.16. Matteo Sioli si è fermato all’ottavo posto (2.21 al secondo assalto), lo statunitense JuVaughn Harrison, grande rivale di Gianmarco Tamberi, ha valicato 2.25 al terzo affondo.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILEE) – La statunitense Katie Moon vola a 4.73 metri e trionfa perentoriamente davanti alla slovena Tina Sutej (4.63) e alla connazionale Gabriela Leon (4.63), Roberta Bruni quinta (4.50 alla seconda).

400 METRI (MASCHILE) – Il giro di pista non si è acceso, ha vinto lo statunitense Jacory Patterson (44.37) precedendo il sudafricano Zakithi Nene (44.46) e il connazionale Quincy Hall (44.90).

1500 METRI (MASCHILE) – Lo statunitense Jonah Koech è riuscito a timbrare il record del meeting (3:31.43) regolando i keniani Reynold Cheruiyot (3:31.78) e Festus Lagat (3:32.06).

800 METRI (FEMMINILE) – L’etiope Tsige Duguma ha vinto in 1:57.42 precedendo la sudafricana Prudence Sekgodiso (1:57.52) e la statunitense Addison Wiley (1:57.55), Eloisa Coiro ottava (1:58.64).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) – La greca Elina Tzengko si è imposta con una spallata da 64.60 metri, battendo la serba Adriana Vilagos (63.25) e la lettone Anete Sietina (60.19).