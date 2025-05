Antonella Palmisano sul podio agli Europei a squadre: debutto con record italiano sui 35 km, Colombi terza

Antonella Palmisano ha fatto il proprio debutto nella 35 km di marcia, distanza che la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 km non aveva mai frequentato nel corso della propria carriera. La fuoriclasse pugliese ha deciso di abbracciare questa specialità in occasione degli Europei a squadre di marcia, in corso di svolgimento sulle strade di Podebrady (Cechia), e si è prontamente messa in mostra da grande fuoriclasse qual è.

La 33enne ha concluso al secondo posto con il tempo di 2h38:59 in uno di grandi templi internazionali del tacco e punta, abbassando così di quasi tre minuti il record italiano (2h41:54) siglato lo scorso 22 febbraio da Eleonora Giorgi ad Antalya. Proprio la brianzola è stata la grande mattatrice della prima parte di gara: ha attaccato fin dalle battute iniziali e ha tentato la fuga a lunga gittata, arrivando ad avere un vantaggio di 41 secondi al decimo chilometro.

La brillantezza dell’azione di Eleonora Giorgi è progressivamente scemata e al diciannovesimo chilometro è stata ripresa dalla spagnola Maria Perez, che si è poi involata verso il successo. Antonella Palmisano ha mantenuto un buon ritmo costante ed è riuscita a risalire fino alla piazza d’onore, accusando un ritardo di 36 secondi dall’iberica, capace di imporsi con il crono di 2h38:59 (miglior prestazione mondiale stagionale). La Campionessa del Mondo di specialità, nonché medaglia d’argento sui 20 km e oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è rivelata insuperabile, ma l’azzurra ha dimostrato di essere in buone condizioni fisiche.

Dopo i problemi fisici riscontrati ai Giochi nella capitale francese e un inverno un po’ turbolento, la fuoriclasse di Mottola allenata dal marito Lorenzo Dessi ha fornito una prestazione di ottima intensità, che fa ben sperare per il resto della stagione e per i Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre. Per lei si tratta del quarto podio in carriera agli Europei a squadre di marcia dopo le vittorie del 2017 e del 2021 e la seconda piazza del 2023 (sempre sui 20 km).

La nostra portacolori, che aveva aperto la stagione con i 5.000 metri su pista (20:44.13 a Ceprano lo scorso 27 aprile), è stata accompagnata sul podio da una pimpante Nicole Colombi, ottima terza con il personale di 2h41:47. Federica Curiazzi ha tagliato il traguardo in quinta piazza (2h45:39) alle spalle dell’ucraina Hanna Shevchuk (2h42:41, record nazionale), mentre Eleonora Giorgi si è ritirata al 26mo chilometro.

L’Italia ha conquistato il titolo a squadre (10 punti) precedendo la Spagna (18 punti), uniche Nazioni ad avere schierato almeno tre atlete in questa gara. Ricordiamo che la 35 km sarà presente nella rassegna iridata prevista tra quattro mesi, ma dal prossimo anno cambieranno le distanze: nella marcia si gareggerà soltanto sui 21,097 km (unica prova prevista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e sui 42,195 km.