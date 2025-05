A che ora parte Giulio Ciccone nella cronometro del Giro d’Italia Lucca-Pisa: n. di pettorale, programma preciso, tv

Dopo l’ottimo terzo posto di ieri a Siena, Giulio Ciccone si prepara ad affrontare nella giornata di domani (martedì 20 maggio) in Toscana il temuto scoglio della seconda e ultima cronometro individuale (decima tappa) del Giro d’Italia 2025. Il capitano azzurro della Lidl-Trek dovrà provare a limitare i danni nei 28,6 chilometri totalmente pianeggianti da Lucca a Pisa per restare a galla nella classifica generale.

Lo scalatore abruzzese si trova infatti al quinto posto assoluto con un gap di 1’41” dalla maglia rosa Isaac Del Toro ma soprattutto di soli 28″ dallo spagnolo Juan Ayuso. Purtroppo Ciccone ha sempre fatto fatica ad eccellere nelle prove contro il tempo e rischia di sprofondare fuori dalla top10 al termine di una cronometra così lunga, considerando i distacchi minimi che separano i migliori 20 della graduatoria.

Ciccone sarà il quintultimo a prendere il via e comincerà la sua prova contro il tempo alle ore 16.28, tre minuti dopo Simon Yates e tre minuti prima di Richard Carapaz. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e sui canali Rai (Rai Sport dalle 13.25 alle 14.00, Rai 2 dalle 14.00 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE GIULIO CICCONE NELLA CRONOMETRO LUCCA-PISA

Giulio Ciccone partirà alle ore 16.28 come quintultimo di giornata, occupando la quinta piazza nella classifica generale del Giro d’Italia.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 20 maggio – Decima tappa: Lucca-Pisa (cronometro individuale, 28.6 km)

Orario partenza primo corridore: 13:20.

Orario partenza ultimo corridore: 16:40.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 13:25 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.