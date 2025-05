A che ora parte Antonio Tiberi nella cronometro del Giro d’Italia Lucca-Pisa: n. di pettorale, programma preciso, tv

Antonio Tiberi sarà uno degli osservati speciali in chiave azzurra nella cronometro individuale prevista domani in Toscana e valevole come decima tappa del Giro d’Italia 2025. Il capitano della Bahrain Victorious punta ad un ottimo risultato nella prova contro il tempo su un percorso totalmente pianeggiante di 28,6 chilometri da Lucca a Pisa per continuare ad inseguire l’obiettivo podio nella generale.

Il 23enne nativo di Frosinone occupa infatti la terza piazza nella graduatoria assoluta per la maglia rosa con un distacco di 1’30” dal leader Isaac Del Toro e soprattutto di soli 17″ dallo spagnolo Juan Ayuso, ma alle sue spalle ci sono tanti big (in primis lo sloveno Primoz Roglic) vicini che potrebbero insidiare la sua attuale posizione nella top3 al termine della cronometro.

Tiberi sarà il terzultimo a prendere il via e comincerà la sua prova contro il tempo alle ore 16.34, tre minuti dopo Richard Carapaz e tre minuti prima di Ayuso. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e sui canali Rai (Rai Sport dalle 13.25 alle 14.00, Rai 2 dalle 14.00 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE ANTONIO TIBERI NELLA CRONOMETRO LUCCA-PISA

Antonio Tiberi partirà alle ore 16.34 come terzultimo di giornata, occupando la terza piazza nella classifica generale del Giro d’Italia.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 20 maggio – Decima tappa: Lucca-Pisa (cronometro individuale, 28.6 km)

Orario partenza primo corridore: 13:20.

Orario partenza ultimo corridore: 16:40.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 13:25 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.