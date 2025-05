A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Monaco 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Sabato 24 maggio, il Gran Premio di Monaco di F1 vivrà la propria giornata consacrata alle qualifiche. La sessione attraverso cui sarà stabilita la griglia di partenza del GP di domenica verrà preceduta dal terzo turno di prove libere. Ovviamente, data la natura del circuito, quanto accadrà oggi sarà importante almeno tanto quanto ciò che succederà domani!

Si dice che “fare la pole a Montecarlo equivale ad avere mezza vittoria in tasca”. Storicamente è così, perché il poleman si è imposto 32 volte su 70 (45,7%). Attenzione però, perché la tendenza è ancora più marcata. Dal 2004 in poi, la suddetta percentuale è salita al 70%! Inoltre, dal 1997 a oggi, ha sempre vinto qualcuno scattato fra i primi tre.

Il record di pole position appartiene, ancora oggi, ad Ayrton Senna. L’unico ad averne realizzate 5. Viene da chiedersi se Charles Leclerc non possa ambire, in futuro, a spodestare il brasiliano. Il monegasco ne assomma già 3 e, teoricamente, la sua carriera può essere ancora molto lunga. Detto questo, come seguire le qualifiche in TV?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 24 maggio

Ore 19:00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP MONACO F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche di Montecarlo. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nell’autodromo monegasco. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del Principato potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Monaco, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP MONACO 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 16.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità con altri eventi sportivi di rilievo.