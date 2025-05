A che ora corre Nadia Battocletti oggi a Rabat: programma esatto, dove vederla in tv e streaming

Giornata da non perdere quella odierna per l’atletica ai suoi massimi livelli. L’appuntamento è di quelli da non perdere. Stiamo parlando, infatti, della tappa di Rabat della Diamond League 2025. Il quarto evento del massimo circuito internazionale si disputerà nella capitale del Marocco e ci regalerà emozioni e spettacolo a non finire. Gli italiani impegnati saranno ben 10 e tutti hanno il mirino ben puntato verso il Golden Gala sempre più all’orizzonte.

Il grande evento romano è in rapido avvicinamento (si disputerà il 6 giugno prossimo) per cui tutti stanno affinando la propria condizione fisica. La tappa di Rabat, oltre al suo valore intrinseco, sarà importante anche per questo motivo. I colori italiani saranno decisamente ben rappresentati e i nostri atleti cercheranno di farsi luce in mezzo ad un nutrito gruppo di rivali di altissimo livello.

Non possiamo non citare in questo elenco, ovviamente, Nadia Battocletti. La mezzofondista azzurra, sarà impegnata nella gara dei 3.000 metri e proverà subito a lasciare il proprio marchi nella sua gara di debutto stagionale outdoor su pista. La nativa di Cles proverà a migliorare il suo record italiano (tempo di 8:30.82). L’argento olimpico dei 10.000 metri a Parigi 2024 se la dovrà vedere con la campionessa olimpica in carica, su 5.000 e 10.000, Beatrice Chebet oltre alle etiopi Medina Eisa ed Ejgayehu Taye.

Come seguire l’evento in tv? Il meeting di Rabat valevole per la Diamond League sarà trasmesso a partire dalle ore 20.00 in diretta tv su Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

Domenica 26 maggio

19.20 Salto in alto (maschile)

19.28 Getto del peso (maschile)

19.41 100 ostacoli (femminile) – non valevole per la Diamond League

19.45 Salto con l’asta (femminile)

19.50 1500 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League

20.04 400 ostacoli (femminile)

20.15 100 metri (maschile)

20.25 800 metri (maschile)

20.35 100 metri (femminile)

20.41 Tiro del giavellotto (femminile)

20.44 400 metri (maschile)

20.54 1500 metri (maschile)

21.07 3000 metri (femminile)

21.25 200 metri (maschile)

21.34 800 metri (femminile)

21.46 3000 siepi (maschile)

