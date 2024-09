Quote vincente MotoGp Gran Premio d’Italia: scenario e pronostici

Come sempre nello storico circuito del Mugello si disputerà il Gran Premio d’Italia della MotoGp, uno degli eventi più attesi della stagione motoristica nonché prima delle tre corse che si svolgono nel nostro paese assieme a Misano e Imola. Ecco qui le quote vincente per il MotoGp Gran Premio d’Italia nel contesto delle quote MotoGP dei bookmaker legali.

Il Mugello è il regno di Bagnaia

Ormai il Gp d’Italia è senza mezzi termini il regno di “Pecco” Bagnaia. In Moto 3 e in Moto 2 il pilota piemontese non era mai riuscito a imporsi nel circuito di casa. Il tabù è stato sfatato in MotoGp con la prima vittoria nel 2022.

Il pilota Ducati si è ripetuto nel 2023 vincendo sia Sprint Race che Gp, per poi calare il tris nel 2024 al termine di un weekend dominato dall’inizio alla fine. Dopo la vittoria nella Sprint anche quella nella corsa chiusa davanti al futuro compagno di squadra in Ducati ufficiale Marc Marquez e Pedro Acosta.

Ora Bagnaia spera di centrare il quarto successo di fila ma Marquez e Martin (prossimo al trasferimento in Aprilia) non staranno certo a guardare.

Faq quote vincente MotoGp Gran Premio d’Italia

Quando si disputerà il Gran Premio d’Italia in MotoGp?

Al momento le date dell’evento sono ancora da definire. Si attende l’ufficializzazione del calendario 2025.

Come funziona la sprint race?

La sprint race è una corsa dalla durata dimezzata rispetto al Gp domenicale che si svolge il sabato pomeriggio. L’ordine di partenza è quello stabilito tramite le qualifiche e i primi nove classificati vanno a punti: il vincitore porta a casa 12 punti, il secondo 9, il terzo 7. Dal quarto fino al nono i punti scendono in ordine decrescente da 6 fino a 1.

Quando è il momento giusto per fare la puntata sui vincenti del Mondiale di Moto GP?

A questa domanda non esiste una risposta esatta: prevale la componente soggettiva di ogni giocatore. Per quanto i rapporti di forza tra piloti e scuderie spesso possano essere chiari già nel pre-stagione, a inizio campionato il quadro potrebbe essere comunque molto parziale.

Chi ha conquistato più titoli in MotoGP?

Da quando la MotoGp è diventata nel 2002 la categoria più importante del MotoMondiale con il passaggio alle moto quattro tempi il pilota ad aver vinto più campionati è Valentino Rossi con 6 titoli. In generale il pilota più titolato in tutte le categorie è Giacomo Agostini con 15 vittorie di cui 8 ottenute in 500, quando questa era la massima categoria.

Argomenti correlati sulle quote vincente MotoGP?