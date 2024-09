L’edizione della MotoGp 2024 si avvicina alle battute finali. Ecco qui i pronostici dei bookmaker e le quote vincente MotoGp nel contesto delle quote Moto GP dei bookmaker legali.

Vincente MotoGp motomondiale: i bookmaker vedono Bagnaia, le quote

Per la vittoria del titolo di campione piloti nella MotoGp il favorito dei bookmaker resta Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ufficiale come successo l’anno scorso e in bagarre con lo spagnolo Jorge Martin, anch’esso in sella ad una Ducati, quella del team Pramac. Più attardati, ma con qualche speranza anche un Marc Marquez, apparso in grande spolvero con la Ducati del team Gresini e il compagno di squadra di “Pecco” Enea Bastianini.

I nostri pronostici sul vincitore del mondiale piloti in MotoGp

Sebbene si tratti di una lotta serrata che in questo momento vede Martin in vantaggio di 7 punti, Pecco Bagnaia va comunque considerato favorito. Il due volte campione del mondo ha dimostrato grande padronanza del mezzo e storicamente nei momenti caldi è sempre riuscito a tirare fuori il meglio in termini di performance. Va comunque sottolineato come si tratti di una battaglia sportiva tutta da vivere visto che Martin, dall’anno prossimo pilota Aprilia, sta dimostrando di essere veloce, consistente e competitivo. Senza dimenticare che, in caso di sbavature del duo di testa, anche Marc Marquez potrebbe rientrare nella corsa.

Bagnaia a caccia del terzo titolo consecutivo: quote vincente MotoGp

Tra il pilota piemontese e il terzo titolo mondiale consecutivo c’è ancora una volta di mezzo Jorge Martin ed un testa a testa tiratissimo. Nella scorsa stagione Bagnaia riuscì a contenere negli ultimi Gp il rivale dimostrandosi solido soprattutto nelle gare lunghe dove ha dimostrato una marcia in più. Adesso che tra i due ci sono solo 8 punti anche le Sprint Race faranno la differenza. Certo comunque è che “Pecco” in questi anni ha dimostrato di avere grande solidità e di saper gestire la tensione di un testa a testa fino all’ultima gara. Motivi che lo rendono ancora il favorito.

Scommessa 1: Bagnaia campione del mondo MotoGp a 1.50 su Goldbet

Jorge Martin: un’impresa possibile

Negli ultimi due anni il pilota di Madrid in sella alla sua Ducati Pramac ha tirato fuori performance straordinarie che non gli son però bastate per guadagnarsi la chiamata del team ufficiale, dove hanno preferito puntare su Marc Marquez. Per il classe 1998 dall’anno prossimo sarà Aprilia, team nel quale può arrivare da campione del mondo. La costanza di Martin in queste stagioni si è rivelata notevole: se riuscisse a gestire bene la tensione delle ultime gare senza farsi prendere dalla frenesia, potrebbe seriamente vincere il titolo.

Scommessa 2: Martin campione del mondo MotoGp a 2,50 su Eurobet

Marc Marquez: tra i due litiganti…

Questo Mondiale sembra essere quello della rinascita per Marc Marquez che con la Ducati Gresini, sta ritrovando lo smalto dopo anni di crisi alla Honda. La Ducati ufficiale lo ha già ingaggiato per l’anno prossimo e nell’ultimo periodo il 6 volte campione del mondo di MotoGp e le vittorie ad Aragon e Misano lo hanno portato al terzo posto in classifica. I punti di distanza. I punti di distanza da Martin sono 53, non pochi: se però il duo di testa dovesse perdere lunghezze, un Marquez così potrebbe approfittarne.

Scommessa 3: Marc Marquez campione del mondo MotoGp a 7.50 su Betway

FAQ quote vincente MotoGp

Quanto dura il mondiale di MotoGp?

La massima competizione automobilistica dura all’incirca 89 mesi. Il MotoMondiale 2024 è iniziato il 10 marzo in Qatar e si chiuderà il 17 novembre a Valencia.

Come funziona la sprint race?

La sprint race è una corsa dalla durata dimezzata rispetto al Gp domenicale che si svolge il sabato pomeriggio. L’ordine di partenza è quello stabilito tramite le qualifiche e i primi nove classificati vanno a punti: il vincitore porta a casa 12 punti, il secondo 9, il terzo 7. Dal quarto fino al nono i punti scendono in ordine decrescente da 6 fino a 1.

Quando è il momento giusto per fare la puntata sui vincenti del Mondiale di Moto GP?

A questa domanda non esiste una risposta esatta: prevale la componente soggettiva di ogni giocatore. Per quanto i rapporti di forza tra piloti e scuderie spesso possano essere chiari già nel pre-stagione, a inizio campionato il quadro potrebbe essere comunque molto parziale.

Chi ha conquistato più titoli in MotoGP?

Da quando la MotoGp è diventata nel 2002 la categoria più importante del MotoMondiale con il passaggio alle moto quattro tempi il pilota ad aver vinto più campionati è Valentino Rossi con 6 titoli. In generale il pilota più titolato in tutte le categorie è Giacomo Agostini con 15 vittorie di cui 8 ottenute in 500, quando questa era la massima categoria.

