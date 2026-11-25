Sarà un giovedì particolarmente intenso quello che attende gli appassionati di tennis. La Coppa Davis torna in campo per proporre gli ultimi due quarti della Final Eight di Bologna. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra la Germania e la Gran Bretagna. Il match inizierà alle 10:00 con il primo singolare.

Chi si aggiudicherà il tie staccherà il pass per la semifinale di sabato alle ore 12:00 contro la vincente del confronto tra Austria e Spagna che concluderà il programma. In tanti auspicano il passaggio dei tedeschi e degli spagnoli per poter godere, a pochi giorni di distanza dall’atto conclusivo delle Finals, di un nuovo faccia a faccia Zverev-Alcaraz.

La formazione teutonica, reduce dalla semifinale dello scorso anno, sembra partire in vantaggio in virtù della presenza del numero uno del mondo, che, anche se uscito con qualche acciacco dal torneo torinese, dovrebbe garantire ai suoi la conquista del proprio singolare contro Arthur Fery nel match che rappresenta la rivincita della semifinale dell’ultimo torneo di Wimbledon.

Lo snodo chiave del confronto sembra essere il primo singolare. Il veterano Jann-Lennard Struff, numero 39 del ranking, sfida Cameron Norrie, numero 52 ATP, in una partita aperta che, in caso di vittoria, consegnerebbe l’inerzia del confronto nelle mani dei suoi per provare a chiudere con Zverev.

Un successo britannico in uno dei due singolari rimanderebbe il verdetto all’incontro decisivo. La sfida tra i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz e la coppia avversaria Patten-Skupski garantirebbe un finale thrilling in grado di riservare qualsiasi tipo di epilogo.