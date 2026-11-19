Alexander Zverev prosegue il proprio cammino da imbattuto alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Dopo aver regolato lo spagnolo Rafael Jodar e lo statunitense Ben Shelton, il tedesco ha completato il tris nella fase a girone battendo il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-6(6) e si presenterà alle semifinali di sabato 21 novembre senza battute d’arresto all’attivo.

Il numero 1 del mondo ha guadagnato altri 200 punti (questo è il bottino previsto per ogni successo nel round robin) e ha ulteriormente rafforzato la propria posizione in vetta al ranking ATP, dove campeggia con 9.920 punti all’attivo. Il fuoriclasse teutonico ha ampliato il vantaggio nei confronti di Jannik Sinner, fermo a quota 7.950 (non gioca dal 12 luglio, quando trionfò a Wimbledon) e ora distante 1.970 lunghezze da Zverev.

Il distacco del nostro portacolori nei confronti del numero 1 si è fatto consistente e potrebbe allargarsi nel caso in cui Zverev si facesse ancora più strada sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino: se dovesse imporsi in semifinale, incamererebbe altri 400 punti, volerebbe a 10.320 e avrebbe 2.370 lunghezze nei confronti dell’azzurro; se dovesse alzare al cielo il trofeo, porterebbe a casa altri 900 punti complessivi (400+500), planerebbe a 10.820 e potrebbe fare affidamento su addirittura 2.870 punti sull’azzurro.

DISTACCO ZVEREV-SINNER RANKING ATP

Distacco attuale: 1.970 punti.

In caso di sconfitta in semifinale: 1.970 punti.

In caso di sconfitta in finale: 2.370 punti.

In caso di vittoria del torneo: 2.870 punti.