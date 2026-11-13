Zverev è pronto per le ATP Finals: “Concentrato solo sul girone, non penso già ad Alcaraz…”

Tutto pronto per l’esordio nella Nitto ATP Finals 2026 per Alexander Zverev. Il tedesco, fresco numero 1 del ranking, si presenta a Torino con la chiara intenzione di mettere la ciliegina sulla torta ad una annata speciale nella quale ha vinto ben due tornei del Grande Slam (Roland Garros e US Open). Una stagione che era partita tra mille dubbi per il classe 1997 e che si è invece trasformata nella migliore della carriera, con risultati che hanno impreziosito la sua intera esperienza nel mondo del tennis.

Nella giornata odierna il nativo di Amburgo si è presentato al media day che ha sancito il via ufficiale delle ATP Finals di Torino. Le sue parole confermano i suoi obiettivi: “Sono molto contento di essere tornato, ogni volta è sempre un onore giocare le ATP Finals contro i migliori al mondo, con eccezione di Jannik Sinner quest’anno. Per me è un onore, non lo prendo mai per scontato. Ed è incredibile essere seduto di fianco a questi ragazzi”.

Sacha Zverev è inserito nel Gruppo John McEnroe assieme a Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Un raggruppamento pericoloso che farà mantenere la concentrazione altissima al tedesco, evitando di pensare già ai turni decisivi: “Non dobbiamo mancare di rispetto a nessuno. Al momento penso ai tre ragazzi di fianco a me non a Carlos Alcaraz, questo è un gruppo molto forte. Loro sono il mio focus al momento”.

Ultima battuta sulle Finals e sul suo momento di forma: “Sarà divertente giocare qui a Torino. Le ultime due settimane non ho raccolto i miei migliori risultati, ma come ho detto a Shanghai non sono un robot, sento un po’ di stanchezza. Ho raggiunto tanti obiettivi quest’anno e poi ti senti magari un po’ scarico dopo averli raggiunti. Adesso mi sento bene e sento di essermi allenato bene qui. Carlos è stato eccezionale fin qui. Il mio focus è Jodar ora” .