Zaynab Dosso volta pagina verso Los Angeles 2028: nuova avventura in Alabama alla corte di Ken Harnden

Dopo aver raggiunto il tetto del mondo sulla distanza breve dei 60 metri indoor, Zaynab Dosso vuole effettuare un salto di qualità nella specialità regina dell’atletica e si appresta ad affrontare una nuova avventura con all’orizzonte il grande obiettivo delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La primatista italiana dei 100 metri (con 11.01) ha scelto infatti di trasferirsi negli Stati Uniti e nello specifico in Alabama per venire allenata da Ken Harnden.

La sprinter azzurra entrerà dunque nel gruppo di lavoro guidato dall’ex ostacolista dello Zimbabwe, tecnico di grande esperienza nelle discipline della velocità e attuale head coach del programma di atletica leggera dell’Università di Auburn, avendo così la possibilità di confrontarsi quotidianamente con atleti di alto livello tra cui Ja’Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli.

“È un bel gruppo, per me sarà motivante e allo stesso tempo stimolante far parte di un ambiente che è nuovo“, dichiara la 27enne emiliana. “Alla base di tutto c’è la parola novità, so che questo percorso mi può portare a fare ancora di più. Coach Harnden è ambizioso e si immedesima tanto negli atleti. È molto attento all’aspetto biomeccanico e alla programmazione, organizza tutto, dall’inizio alla fine“, il commento di Dosso in un comunicato diffuso della sua agenzia Dao Sport.

Zaynab comincerà ufficialmente il suo nuovo percorso oltreoceano il 16 novembre 2026, dopo essersi allenata negli ultimi anni a Roma sotto la guida di Giorgio Frinolli. L’italo-ivoriana punta sicuramente a scendere finalmente sotto gli 11 secondi nel corso della prossima stagione, in modo da mettere nel mirino con maggiori credenziali una possibile finale mondiale/olimpica individuale e fornire un contributo ancor più rilevante alla staffetta azzurra.