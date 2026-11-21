Domenica 22 novembre si terrà l’edizione numero 94 della Cinque Mulini, storica corsa campestre che va in scena ininterrottamente dal 1933 a San Vittore Olona (Milano). Alla vigilia dell’evento c’è grande attesa per il ritorno in gara di Yeman Crippa, che ha scelto di cimentarsi sui prati sanvittoresi nella prova Gold del World Athletics Cross Country Tour tre settimane dopo il meraviglioso secondo posto alla Maratona di New York.

Il trentino delle Fiamme Oro ha preso parte complessivamente a cinque cross tra i mulini a livello assoluto, non facendo mai peggio di sesto e vantando come miglior risultato la seconda piazza ottenuta nel 2023 (che rappresenta anche la sua ultima apparizione a San Vittore Olona). Si preannuncia dunque un test interessante per l’azzurro, che dovrà vedersela con alcuni avversari di alto profilo tra cui l’eritreo Saymon Amanuel (vincitore della passata edizione) ed i giovani keniani Frankline Kibet (campione del mondo U20 in carica), Andrew Kiptoo Alamisi (secondo alla Cinque Mulini 2024 quando aveva solo 17 anni) e Andrew Kiptoo.

Crippa proverà a regalare all’Italia un successo che manca all’appello da quarant’anni, infatti bisogna tornare indietro nel tempo fino al trionfo di Alberto Cova nel 1986 per trovare l’ultima affermazione azzurra nella corsa campestre tra i mulini. Oltre a Yeman proverà a ben figurare anche il brianzolo Luca Alfieri, quarto classificato un anno fa. Nella gara femminile ci sarà Micol Majori, bronzo la scorsa estate nei 5000 metri agli Europei di Birmingham, che verrà affiancata da Federica Del Buono e dalla campionessa italiana di 10 km e mezza maratona Elvanie Nimbona. Le favorite della vigilia sono però l’etiope Likina Amebaw e la keniana classe 2008 Cynthia Chepkirui.