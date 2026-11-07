Yeman Crippa torna in gara dopo lo show di New York e sceglie la corsa campestre: spettacolo in Italia

Yeman Crippa sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo dopo il secondo posto conquistato alla Maratona di New York sei giorni fa e ha annunciato la sua prossima gara, che sarà a stretto giro: l’appuntamento è per domenica 22 novembre, quando a San Vittore Olona (in provincia di Milano) andrà in scena la prestigiosa Cinque Mulini, grande classica del panorama internazionale di corsa campestre.

Dall’asfalto della Grande Mela ai pratoni della località lombarda, dove il fuoriclasse trentino avrà modo di cimentarsi in una tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato al cross). Il 30enne sarà uno dei big più attesi in occasione della 94ma edizione di una kermesse nata nel 1933 e che non si è mai fermata, nemmeno durante la seconda guerra mondiale e la pandemia.

Yeman Crippa sarà al via per la sestaa volta e proverà a essere grande protagonista tra il mulino Meraviglia e i sentieri che costeggiano il fiume, inseguendo un risultato di rilievo dopo la quarta piazza nel 2017, la quinta posizione nel 2018, i sesti posti nel 2019 e nel 2020, il secondo posto nel 2023 (un italiano tornò sul podio, diciotto anni dopo Stefano Baldini, terzo nel 2005). Appuntamento nel cross dopo la vittoria alla Maratona di Parigi, il quarto posto sui 10.000 metri agli Europei e lo squillo a New York.