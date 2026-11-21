Yeman Crippa non correrà la Cinque Mulini, tradizionale evento di corsa campestre che andrà in scena domenica 22 novembre sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano). Il fuoriclasse trentino era annunciato ai nastri di partenza per questa tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre), ma alla vigilia dell’evento ha annunciato il proprio forfait.

Il 30enne non ha recuperato al meglio dallo sforzo profuso tre settimane fa alla Maratona di New York, dove concluse al secondo posto nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo, meritandosi anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le fatiche della Grande Mela si sono fatte sentire nel fisico del nostro portacolori, che non potrà onorare l’impegno in terra lombarda, dove vanta anche un secondo posto in carriera.

I favoriti saranno l’eritreo Saymon Amanuel, che si presenterà da campione in carica e da bronzo iridato nei 5 km su strada, e tre giovani keniani: Frankline Kibet (Campione del Mondo U20 nel cross e sui 5000 metri), Andrew Kiptoo Alamisi (secondo alla Cinque Mulini nel 2024) e Andrew Kiptoo. Da seguire, in casa Italia, anche il brianzolo Luca Alfieri, che fu quarto dodici mesi fa.